Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра

Новое правительство работает и реформирует страну, не покладая рук уже более полутора месяца. Какие сюрпризы из прошлого затаились среди министерских назначений – читайте дальше.

Министр внутренних дел Арсен Аваков – неизменный при любой власти. Его назначал еще Арсений Яценюк, он остался при Гройсмане и единственный из старой команды устоял во время премьерства Гончарука.

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Кстати, это не единственный министр, на деятельность которого журналисты и общественность жаловались больше всего. Ведь за предыдущую каденцию Авакова ни одно из громких преступлений так и не было раскрыто.

29 августа Верховная Рада назначила новых министров в правительство. Среди них остались 2 министра предыдущего правительства: Арсен Аваков и Оксана Маркарова.

Назначение Авакова вызвало возмущение. Накануне заседания Рады украинцы даже устроили протест "Аваков – черт".

Позже Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако, главе МВД четко "определили красные линии", за которые нельзя переступать.



Провалы Авакова в должности главы МВД / Инфографика 24 канала

И вот теперь, под финал 2019 года, Арсен Борисович решил подойти к своей работе по-новому. Начал с назначения советников. В частности, среди новой команды министра оказался некий Дмитрий Кавун.

В разгар послемайданного подъема осенью 2014-го, когда он был заместителем прокурора области, харьковские активисты просто оккупировали областную прокуратуру с требованием немедленно его люстрировать.

Более того, требовали проверить сообщение о вероятном криминальном прошлом чиновника. Аргументы протестующих: прокурор – родственник соратника Януковича Виктора Пшонки. Сам прокурор вышел к толпе и сказал, что обвинения активистов не соответствуют действительности.



Дмитрий Кавун

Кавуна таки люстрировали и запретили на 10 лет занимать должности в органах государственной власти. Должность попала под закон "об очищении власти", но трудовую биографию или деятельность правоохранителя тогда, в 2014-м, исследовать никто и не собирался. Просто законом такая проверка не предусмотрена.

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Кто же такой Дмитрий Кавун на самом деле?

Вся его карьера фактически развивалась при каденции премьерства и президентства Януковича. Проработав в 2008 году два месяца помощником районного прокурора из Одессы, был сразу назначен прокурором Южного района. Через три года стал заместителем прокурора Одесской области, а в 2012-2014 годах был заместителем прокурора Харьковской области.

Важно! 16 сентября 2019 года Окружной админсуд Киева восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна. Судьи решили, что люстрация была применена безосновательно, поскольку причастность к узурпации власти Януковичем не довели. Более того, суд постановил выплатить ему заработную плату за все время "вынужденного прогула" – 951 тысячу гривен.

Можно было бы предположить, что юный Дмитрий Кавун упорно и самостоятельно себе каждую ступеньку на карьерном пути, если бы не одно "но". Юрий Кавун, отец Дмитрия, занимал должность заместителя начальника экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря и по совместительству был кумом в то время генпрокурора Украины Виктора Пшонки.



Юрий Кавун, отец Дмитрия Кавуна

Историю Кавуна, по крайней мере ту ее часть, которая тесно связана с правоохранительной деятельностью, стоит начать с Одессы. Там до сих пор есть немало людей, которые прекрасно помнят те времена. Например, местный в прошлом политик, а ныне – общественный деятель Михаил Кузаконь. Он вспомнил: семейный бизнес под прикрытием государственной службы во времена "регионалов" был трендом среди прокурорских. Семья Кавуна – не исключение.

Кстати, на сайте харьковской прокуратуры осталась в открытом доступе одинокая старенькая декларация прокурора Кавуна за 2013 год. В ней заработная плата – почти 250 тысяч гривен в год и семейных сбережений еще 70 тысяч.



Декларация прокурора Кавуна за 2013 год

"Эта семья и вот сам Кавун – коррупционеры в погонах и мультимиллионеры. Это люди, которые используют властные возможности для обогащения и кроме этого инвестируют эти деньги в какие-то вещи", – подчеркнул Кузаконь.

И вот эта необычайная прокурорская карьера после люстрации в так называемом вынужденном отпуске позволила бывшему чиновнику обеспечить себе и семье безбедную жизнь.

У него есть бизнес. Это мебель итальянская. Есть фабрика современная в Одессе. Он компаньон вместе с Рудницким – зампрокурором Кировоградской области. У них есть целый ряд автомоек,

– рассказал Кузаконь.

Одесский активист говорит о компании "Ферония". Эта фирма создана в 2014 году и зарегистрирована на прокурорскую жену – Кавун Ольгу Александровну. Буквально в июле о ней писали все СМИ. Ведь именно она под 78 номером шла в парламент по списку партии "Слуга народа".



Ольга Кавун, жена Дмитрия Кавуна

И уже бы наверное таки имела бы кресло в Верховной Раде, но из-за давления общественности на июльском съезде президентской партии "Слуга народа" таки было принято решение снять ее с гонки вместе с еще четырьмя "неблагонадежными" кандидатами.

Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт та до чатботу, результати пост-праймеріз стали більш прозорими та... Опубліковано Слуга Народу Неділя, 7 липня 2019 р.

Дмитрия Кавуна уже давно бы забыли, если бы не одно "но". Просто как снег на голову он вдруг оказался среди советников министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Об этом даже торжественно заявили и официально сообщили на сайте МВД. Согласно опубликованным там данным, сфера его деятельности – координация работы подразделений министерства в Харьковской области

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