Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра

Новий уряд працює та реформує країну, не покладаючи рук вже понад півтора місяці. А чи настільки нові обличчя і далі вирішуватимуть, як нам жити та які сюрпризи із минулого зачаїлися серед міністерських призначень – читайте далі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – незмінний за будь-якої влади. Його призначав ще Арсен Яценюк, він залишився при Гройсмані та єдиний зі старої команди встояв за прем'єрства Гончарука.

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До речі, це чи не єдиний міністр, на діяльність якого журналісти й громадськість нарікали найбільше. Адже за попередню каденцію Авакова жоден з гучних злочинів так і не був розкритий.

29 серпня Верховна Рада призначила нових міністрів в уряд . Серед них залишились 2 міністри попереднього уряду: Арсен Аваков і Оксана Маркарова.

Призначення Авакова викликало обурення. Напередодні засідання Ради українці навіть влаштували протест "Аваков – чорт ".

". Згодом Олексій Гончарук заявив , що рішення залишити Авакова у новому уряді було одним із найскладніших. Проте, главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.



Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу

І от тепер, під фінал 2019 року, Арсен Борисович вирішив підійти до своєї роботи по-новому. Почав із призначення радників. Зокрема серед нової команди міністра опинився такий собі Дмитро Кавун.

У розпал післямайданного піднесення восени 2014-го, коли той був заступником прокурора області, харківські активісти просто окупували обласну прокуратуру з вимогою негайно його люструвати.

Ба більше, вимагали перевірити повідомлення щодо ймовірного кримінального минулого високопосадовця. Аргументи протестувальників: прокурор – родич соратника Януковича Віктора Пшонки. Сам прокурор вийшов до натовпу та відповів, що закиди активістів не відповідають дійсності.



Дмитро Кавун

Кавуна таки люстрували й заборонили на 10 років обіймати посади в органах державної влади. Посада підпала під закон "про очищення влади", але трудову біографію чи діяльність правоохоронця тоді, у 2014-му, досліджувати ніхто й не збирався. Просто законом така перевірка не передбачена.

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Хто ж такий Дмитро Кавун насправді?

Вся його кар'єра фактично розвивалася за каденції прем'єрства та президентства Януковича. Пропрацювавши у 2008 році два місяці помічником районного прокурора з Одеси, був одразу призначений прокурором Південного району. Через три роки став заступником прокурора Одеської області, а у 2012-2014 роках був заступником прокурора Харківської області.

Важливо! 16 вересня 2019 року Окружний адмінсуд Києва поновив на посаді заступника прокурора Харківської області Дмитра Кавуна. Судді вирішили, що люстрація була застосована безпідставно, бо причетність до узурпації влади Януковичем не довели. Ба більше, суд ухвалив виплатити йому заробітну плату за увесь час "вимушеного прогулу" – 951 тисячу гривень.

Можна було б припустити, що юний Дмитро Кавун завзято і самостійно виборював собі кожну сходинку на кар'єрному шляху, якби не одне "але". Юрій Кавун, батько Дмитра, обіймав посаду заступника начальника екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря й за сумісництвом був кумом на той час генпрокурора України Віктора Пшонки.



Юрій Кавун, батько Дмитра Кавуна

Історію Кавуна, принаймні ту її частину, що тісно пов'язана з правоохоронною діяльністю, варто почати з Одеси. Там до сьогодні є чимало людей, які чудово пам'ятають ті часи. Наприклад, місцевий в минулому політик, а нині – громадський діяч Михайло Кузаконь. Він пригадав: сімейний бізнес під прикриттям державної служби в часи "регіоналів" був трендом серед прокурорських. Родина Кавуна – не виключення.

До речі, на сайті харківської прокуратури залишилася у відкритому доступі одинока старенька декларація прокурора Кавуна за 2013 рік. В ній заробітна плата – майже 250 тисяч гривень на рік та сімейних збережень ще 70 тисяч.



Декларація прокурора Кавуна за 2013 рік

"Ця сім'я і от сам Кавун – корупціонери в погонах і мультимільйонери. Це люди, які використовують владні можливості для збагачення і окрім цього інвестують ці гроші в якісь речі", – наголосив Кузаконь.

І ось саме ця надзвичайна прокурорська кар'єра після люстрації у так званій вимушеній відпустці дозволила колишньому посадовцю забезпечити собі та родині безбідне життя

В нього є бізнес. Це меблі італійські. Є фабрика сучасна в Одесі. Він компаньйон разом з Рудницьким – зампрокурором Кіровоградської області. В них є ціла низка автомийок,

– розповів Кузаконь.

Одеський активіст говорить про компанію "Феронія". Ця фірма створена у 2014 році і зареєстрована на прокурорську дружину – Кавун Ольгу Олександрівну. Буквально в липні про неї писали всі медіа. Адже саме вона під 78 номером йшла до парламенту за списком партії "Слуга народу".



Ольга Кавун, дружина Дмитра Кавуна

І вже б напевно таки мала б крісло у Верховній раді, але через тиск громадськості на липневому з'їзді президентської партії "Слуга Народу" таки було ухвалене рішення зняти її з перегонів разом з ще чотирма "неблагонадійними" кандидатами.

Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт та до чатботу, результати пост-праймеріз стали більш прозорими та... Опубліковано Слуга Народу Неділя, 7 липня 2019 р.



Дмитра Кавуна вже давно б забули, якби не одне "але". Просто як сніг на голову він раптом опинився серед радників міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Про це навіть урочисто заявили й офіційно повідомили на сайті МВС. Згідно з опублікованими там даними, сфера його діяльності – координація роботи підрозділів міністерства в Харківській області

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