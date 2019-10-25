"Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"

Державні підприємства – клондайк для корупціонерів і схематозників. Щороку через корупцію на держпідприємствах Україна втрачає приблизно 20 мільярдів гривень. Це майже як річний бюджет Києва. Більше про те, що відбувається на держпідприємстві "Ізотоп" – читайте далі.

Що відомо про держпідприємство "Ізотоп"?

На жаль, корупцією на державних підприємствах сьогодні нікого не здивуєш. Колись навіть НАБУ зводила дані по злочинах на держпідприємствах в окрему статистику. Тобто для Антикорупційного бюро – надзвичайно поширений тип правопорушень.

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Детективи порахували, що кожна четвертий злочин, який вони розслідують, пов'язаний з корупцією на державних підприємствах. Але сьогодні мова піде про трохи незвичне державне підприємство – "УДВП Ізотоп". Воно працює із джерелами іонізуючого випромінення, тобто з різноманітними радіоактивними речовинами. І мається на увазі не лише радіовідходи, хоча про них ми сьогодні ще згадаємо, але про все по черзі.

Ймовірно, раніше ви нічого не чули про "Ізотоп", але точно з ним стикалися. Інколи від нього залежить ваше здоров'я. Коли ви йдете на рентген до своєї поліклініки, то апарат, на якому працюють лікарі, протягом останніх десяти років швидше за все хоча б раз проходив перезарядження на "УДВП Ізотоп".

Що треба знати про "УДВП Ізотоп"?Це підприємство постачає різноманітні джерела іонізуючих випромінювань для медицини та промисловості, і перезаряджає променеве обладнання. А старі використані радіоактивні матеріали стають ядерними відходами. Їх треба зібрати, вивезти й правильно утилізувати. І це теж не так уже й легко.

Як стверджує чоловік, що просив не називати ані його імені, ані посади, на державному "Ізотопі" звилося справжнісіньке корупційне кубло. Журналісти програми "ЦРУ" зустрілися із ним біля бібліотеки Вернадського у Києві, і говорили понад годину. Загалом це розслідування багато у чому ґрунтується саме на його інформації.

Таке товариство з обмеженою відповідальністю "Ізотоп сервіс". Десь з 2014 року, після зміни керівництва воно стало працювати, виконувати деякі обов'язки державного підприємства "Ізотоп". У 2015 році була організована ще одне таке товариство з обмеженою відповідальністю "Укрізотопсервіс",

– сказав працівник галузі поводження з радіоактивними відходами.

Як працює схема?

Як стверджує наше джерело, навколо "Ізотопу" сформувався пул підприємств. Вони виграють тендери, наприклад, на зарядку апаратів для променевої терапії в якомусь обласному диспансері, отримують за це гроші, а реально роботу виконують співробітники державного "Ізотопу". Мовляв, вони – люди державні – куди пошлють, там і працюють, і ні про що не питають. Куді діваються гроші? А от гроші осідають на фірмах-прокладках.

Ці всі фірми організовані дирекцією, і заступник директора. Тобто там є їх родичі. Фактично вони роботи ніякої не виконують. Це все так – прокладки,

– додав інсайдер.

Перевірити твердження нашого аноніма нескладно – уся інформація про державні закупівлі в Україні є публічною. І от, що виходить.





Всі тендери компаній на основі "Ізотопу"

Компанії "Ізотоп сервіс", "Укрізотопсервіс" та низка інших справді регулярно приходять на державні тендери щодо робіт аналогічних тим, які виконує "УДВП Ізотоп". Це може бути або постачання радіопрепаратів, або перезарядка рентгенівських апаратів тощо. Лише протягом останніх двох років компанії ймовірного пулу "Ізотопу" отримали на тендерах понад 40 мільйонів гривень. І це лише за 2 роки, а працюють вони на цьому ринку орієнтовно з 2014.

Нема нічого поганого у тому, щоб заробляти гроші. Це ще не кримінал, але ж ідеться про те, що вони й ніякої роботи нібито не виконують. Мовляв насправді все робить "Ізотоп". Засновник "УДВП Ізотоп" – Міністерство економіки України. Журналісти програми "ЦРУ" офіційно звернулися до них за коментарем і вони, звісно, відмовили, але дуже творчо – "з таким підходом раніше стикатися не доводилося".

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Тимофій Милованов не може відповідати на питання про "Ізотоп" тому що, по-перше, не має часу, а по-друге, він лише місяць як міністр. Мовляв, як його можна питати про оборудки, які тривають цілих п'ять років? Розбираємось далі. Чи можливо взагалі довести, що компанії з пулу "Ізотопу" справді працюють на базі ресурсів держпідприємства? Виявляється, можна!

Більше – дивіться у програмі.