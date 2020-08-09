Хуан Карлос, являющийся бывшим королем Испании, вероятно, находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Бывший монарх покинул страну на фоне расследования о коррупции. Об этом сообщило издание BBC.

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Испанская медиа-группа NIUS опубликовала фото, где видно, что Хуан Карлос прилетел в Абу-Даби.

Хуан Карлос прилетел в Абу-Даби / Фото BBC

В Испании возникло много споров о монархах после отъезда Хуана Карлоса. Кроме этого было много спекуляций на тему, куда уехал бывший король.

СМИ сообщали, что он находится в Доминиканской республике или в Португалии. Однако теперь появились сообщения о том, что Хуан Карлос занимает целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace в Абу-Даби.

Утверждают, что бывший король близок с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом ан-Нахайяном.

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Однако никаких официальных подтверждений о месте пребывания Хуана Карлоса пока нет. Королевская семья и правительство Испании отказываются комментировать.

Верховный суд Испании будет выяснять роль Хуана Карлоса І в коррупционной схеме в строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии (ее между Меккой и Мединой построили испанские компании за 8,5 миллиарда долларов).