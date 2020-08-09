Коррупционный скандал в Испании: куда уехал бывший король
Хуан Карлос, являющийся бывшим королем Испании, вероятно, находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Бывший монарх покинул страну на фоне расследования о коррупции. Об этом сообщило издание BBC.
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Испанская медиа-группа NIUS опубликовала фото, где видно, что Хуан Карлос прилетел в Абу-Даби.
Хуан Карлос прилетел в Абу-Даби / Фото BBC
В Испании возникло много споров о монархах после отъезда Хуана Карлоса. Кроме этого было много спекуляций на тему, куда уехал бывший король.
СМИ сообщали, что он находится в Доминиканской республике или в Португалии. Однако теперь появились сообщения о том, что Хуан Карлос занимает целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace в Абу-Даби.
Утверждают, что бывший король близок с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом ан-Нахайяном.
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Однако никаких официальных подтверждений о месте пребывания Хуана Карлоса пока нет. Королевская семья и правительство Испании отказываются комментировать.