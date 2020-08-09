Хуан Карлос, який є колишнім королем Іспанії, ймовірно, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Колишній монарх залишив країну на тлі розслідування про корупцію. Про це повідомило видання BBC.

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Іспанська медіа-група NIUS опублікувала фото, де видно, що Хуан Карлос прилетів до Абу-Дабі.



Хуан Карлос прилетів в Абу-Дабі / Фото BBC

В Іспанії виникло багато суперечок про монархів після від’їзду Хуана Карлоса. Крім цього було багато спекуляцій на тему, куди поїхав колишній король.

ЗМІ повідомляли, що він знаходиться в Домініканській республіці або в Португалії. Проте тепер з'явилися повідомлення про те, що Хуан Карлос займає цілий поверх п'ятизіркового готелю Emirates Palace в Абу-Дабі.

Стверджують, що колишній король близький з наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом ан-Нагаяном.

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Проте жодних офіційних підтверджень про місце перебування Хуана Карлоса поки не має. Королівська родина і уряд Іспанії відмовляються коментувати.

Верховний суд Іспанії буде з'ясовувати роль Хуана Карлоса І у корупційній схемі в будівництві високошвидкісної залізниці у Саудівській Аравії (її між Меккою та Мединою побудували іспанські компанії за 8,5 мільярда доларів).