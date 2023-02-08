Эта история не прибавила Украине плюсов. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины Андрей Осадчук. Однако, по его мнению, команда Президента Украины и сознательные политики представят это как нормальный эпизод реагирования на информацию о возможных коррупционных проявлениях.

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Международная политика строится на личных отношениях

Он отметил, что это адекватная и вполне реалистичная ситуация, которая может произойти в любой стране, а тем более в Украине.

Если бы произошли ротации в силовом блоке, это было бы большим вредом. Ведь многие, особенно из "молодых и горячих", не до конца понимают, что международная политика строится на личных отношениях,

– подчеркнул депутат.

По его словам, от того, насколько ты лично знаешь своих партнеров, проводишь с ними время, обсуждаешь сложные вопросы, напрямую зависит качество ваших совместных проектов.

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"Поэтому сейчас менять Алексея Резникова, который за последние 10 месяцев ежедневно проводит часы времени, общаясь с нашими партнерами и союзниками, обсуждая чрезвычайно интимные политические детали международного военного сотрудничества, это было бы, мягко говоря, безответственно", – отметил он.

Однако Андрей Осадчук подчеркнул, что, поскольку вопрос пока закрыт, то продолжение работы Резникова на своем посту никоим образом не изменит все те планы, которые были до сегодняшнего дня, которые были и будут дальше внедряться по поддержке Украины в этой войне.

Обратите внимание! Министр обороны Алексей Резников смог сохранить должность, несмотря на скандал в ведомстве и слухи об отставке. Глава Минобороны поблагодарил всех за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны.

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