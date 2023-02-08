Ця історія не додала Україні плюсів. Про це 24 Каналу розповів народний депутат України Андрій Осадчук. Проте, на його думку, команда Президента України і притомні політики представлять це, як нормальний епізод реагування на інформацію про можливі корупційні прояви.

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Міжнародна політика будується на особистих стосунках

Він зазначив, що це адекватна і цілком реалістична ситуація, яка може бути у будь-якій країні, а тим більше в Україні.

Якби відбулись ротації в силовому блоці, це б було великою шкодою. Адже багато хто, особливо з "молодих і гарячих", не до кінця розуміють, що міжнародна політика будується на особистих стосунках,

– наголосив депутат.

За його словами, від того, наскільки ти особисто знаєш своїх партнерів, проводиш з ними час, обговорюєш складні питання, залежить безпосередньо якість ваших спільних проєктів.

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"Тому зараз змінювати Олексія Резнікова, який за останні 10 місяців щоденно проводить години часу, спілкуючись з нашими партнерами і союзниками, обговорюючи надзвичайно інтимні політичні деталі міжнародної військової співпраці, це було б, м'яко кажучи, дуже безвідповідально", – зазначив він.

Проте Андрій Осадчук наголосив, що, оскільки питання наразі закрите, то продовження роботи Резнікова на своїй посаді жодним чином не змінить всі ті плани, які були до сьогоднішнього дня, які були і будуть далі впроваджуватись по підтримці України в цій війні.

Зверніть увагу! Міністр оборони Олексій Резніков таки зміг зберегти посаду, попри скандал у відомстві і чутки про відставку. Глава Міноборони подякував усім за конструктивну критику та заявив про продовження зміцнення оборони.

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