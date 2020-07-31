Кортеж Зеленского не нарушает ПДД: в ОП отреагировали на скандальное расследование
В Зеленского отрицают, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.
Офис Президента предоставил комментарий изданию "Украинская правда" по расследованию журналистов "Схем", в котором указано, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.
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"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", – заявили в ОП.
Также отметили, что даже в случае, если кортеж нарушил любое ПДД, представитель патрульной полиции его фиксирует и наказывает по закону.
В Офисе Президента заверили, что никаких исключений для автомобилей сотрудников ОП нет.
Что известно о расследовании?
Соответствующий материал опубликовали журналисты "Схем". В расследовании указано, что в течение 2 летних месяцев фиксировали нарушения ПДД кортежем Зеленского. Водители якобы превышали допустимую скорость, пересекали двойную сплошную линию и тому подобное.