В Зеленского отрицают, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.

Офис Президента предоставил комментарий изданию "Украинская правда" по расследованию журналистов "Схем", в котором указано, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.

О чем идет речь Как Зеленский, Ермак, другие должностные лица нарушают на дорогах: им за это ничего не будет

"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", – заявили в ОП.

Также отметили, что даже в случае, если кортеж нарушил любое ПДД, представитель патрульной полиции его фиксирует и наказывает по закону.

В Офисе Президента заверили, что никаких исключений для автомобилей сотрудников ОП нет.