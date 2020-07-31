У Зеленського заперечують, що кортеж глави держави систематично порушує правила дорожнього руху.

Офіс Президента надав коментар виданню "Українська правда" щодо розслідування журналістів "Схем", у якому вказано, що кортеж глави держави систематично порушує правила дорожнього руху.

Про що йдеться Як Зеленський, Єрмак та інші посадовці порушують на дорогах і їм за це нічого не буде

"Безсумнівно, немає жодних систематичних порушень ПДР. Це виключно спекулятивне трактування подій", – заявили в ОП.

Також зазначили, що навіть у разі, якщо кортеж порушив будь-яке ПДР, представник патрульної поліції його фіксує і карає згідно з законом.

В Офісі Президента запевнили, що жодних винятків для автомобілів співробітників ОП немає.