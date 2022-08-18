"Кошелек" ОПЗЖ Столар убежал от войны на Лазурное побережье: журналисты призывают ввести санкции

Политический соратник кума Путина Виктора Медведчука, народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ и скандальный столичный застройщик Вадим Столар скрывается от российской войны на Лазурном побережье во Франции.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды "Батальон Монако".

Детальнее Батальон "Монако": как украинские олигархи во время войны отдыхают на Лазурном Берегу

По данным расследователя Михаила Ткача, Столар живет в имении в Ницце. Возле дома журналисты сняли два автомобиля. Один зарегистрирован на самого Столара, другой – на его отца. "С начала полномасштабного вторжения в течение 6 месяцев Столар не посетил ни одного заседания Верховной Рады. Депутат покинул Украину за несколько дней до нападения россии и с тех пор не возвращался", – говорится в расследовании.

Одного из коллег Столара по запрещенной ОПЗЖ Игоря Абрамовича – журналисты УП заметили возле имения на живописном мысе Кап-Ферра. Возле имения – два "Мерседеса", зарегистрированные, вероятно, на мать нардепа Абрамович Елену Давыдовну. Журналисты предполагают, что Абрамович может арендовать эту виллу у российского банкира Бориса Давлетьярова. Как и Столар, Абрамович уехал из Украины в преддверии полномасштабного вторжения россии.

В мае в парламенте была создана новая депутатская группа "Восстановление Украины" в которую вошли и Столар, и Абрамович, но, похоже, восстанавливать Украину оба депутата пока собираются из Ниццы,

– отмечает Михаил Ткач.

Как пишет Европейская правда, Вадим Столар стал известен в 2015 – 2017 годах как "смотрящий" за сферой строительства в Киеве. Ему принадлежат две девелоперские компании – ENSO (единственный бенефициар) и bUd development (совладелец).

По подсчетам Forbes, в 2021 году Столар занимал 64-ю позицию в перечне самых богатых украинцев с активами 175 млн долларов. Он владелец 33-этажного бизнес-центра "Парус" в центре Киева.

Журналист Сергей Иванов называет Столара "кошельком" ныне запретной ОПЗЖ, которая годами лоббировала интересы кремля в Украине. Он призвал Офис президента Украины и СНБО ввести против него санкции.

"Это какая-то удивительно непотопляемая персона. Столар годами грабил Киев, финансировал пророссийские политические проекты, уничтожал украинские оборонные предприятия. Слишком много совпадений, чтобы считать это случайностью. И если сейчас не существует процедуры, позволяющей забрать у него депутатский мандат, нужно по меньшей мере применить санкции СНБО в отношении него и его бизнеса", – написал Иванов в фейсбуке.