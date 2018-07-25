Кошка повредила Mercedes на 24 тысячи долларов: детали инцидента
В России кошка, которую везли в ветеринарную клинику, повредила салон Mercedes-Benz E-Class на сумму 1,5 миллиона рублей (около 24 тысяч долларов).
Об этом сообщает "Сегодня".
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Животное повредило передние и задние сиденья, обивку дверей, подлокотники и руль. В страховой компании отметили, что ремонту или замене подлежит обивка передних сидений, приборная панель, экраны мультимедийной системы.
Отмечается, что инцидент произошел с клиентом из Нижнего Новгорода. Брат хозяина автомобиля отправился на машине в ветеринарную клинику с больной кошкой, которая после резкого торможения выпала из переноски и стала метаться по салону.
Источник: 24 Канал
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