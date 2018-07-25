Кішка пошкодила Mercedes на 24 тисячі доларів: деталі інциденту

У Росії кішка, яку везли в ветеринарну клініку, пошкодила салон Mercedes-Benz E-Class на суму 1,5 мільйона рублів (близько 24 тисячі доларів).

Про це повідомляє "Сегодня".

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Тварина пошкодила передні і задні сидіння, оббивку дверей, підлокітники і кермо. У страховій компанії зазначили, що ремонту або заміні підлягає оббивка передніх сидінь, приладова панель, екрани мультимедійної системи.

Відзначається, що інцидент стався з клієнтом з Нижнього Новгорода. Брат господаря автомобіля відправився на машині в ветеринарну клініку з хворою кішкою, яка після різкого гальмування випала з перенесення і стала кидатися по салону.