10:21
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
  • субота
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Кішка пошкодила Mercedes на 24 тисячі доларів: деталі інциденту

2745 Читать новость на русском
Кішка пошкодила автомобіль класу "Люкс"
Кішка пошкодила автомобіль класу "Люкс" / www.carexpert.ru

У Росії кішка, яку везли в ветеринарну клініку, пошкодила салон Mercedes-Benz E-Class на суму 1,5 мільйона рублів (близько 24 тисячі доларів).

Про це повідомляє "Сегодня".

Читайте також: Українця вкусив найотруйніший павук у світі

Тварина пошкодила передні і задні сидіння, оббивку дверей, підлокітники і кермо. У страховій компанії зазначили, що ремонту або заміні підлягає оббивка передніх сидінь, приладова панель, екрани мультимедійної системи.

Відзначається, що інцидент стався з клієнтом з Нижнього Новгорода. Брат господаря автомобіля відправився на машині в ветеринарну клініку з хворою кішкою, яка після різкого гальмування випала з перенесення і стала кидатися по салону. 

 

Теги: світ тварин Гроші Авто Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
сьогодні, 10:00 Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
Павло Казарін 221
Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
сьогодні, 08:40 Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
Ілля Кенігштейн 450
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 07:30 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
3092
Штурм з боку СБУ бази "Правого сектора": активісти оприлюднили деталі фейку
сьогодні, 01:05 Штурм з боку СБУ бази "Правого сектора": активісти оприлюднили деталі фейку
4021
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
24 липня, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 2665
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Бюджет нашвидкуруч
 18 січня 2014 , 21:49
КНДР вперше похизувалась грізними балістичними ракетами для субмарин: опубліковані фото
 15 квітня 2017 , 09:33
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук