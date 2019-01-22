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      Кошулинский стал единым кандидатом в президенты от националистов

      10 Читати новину українською
      Руслан Кошулинский
      Руслан Кошулинский / youtube.com

      Украинские националисты выдвинули Руслана Кошулинского единым кандидатом на президентских выборах 2019 года.

      Решение принято на съезде Всеукраинского объединения "Свобода" 22 января, который только что завершился в столичном Доме кино.

      "Мы объединились для того, чтобы изменить политическую систему и дать избирателям достойного кандидата. Причина всех наших страданий в том, что мы в первом туре голосуем так, что во втором нам не остается ничего другого, кроме как выбирать "меньшее зло". Поэтому, выдвигая Руслана Кошулинского кандидатом в президенты Украины, единственным кандидатом от объединенных сил националистов, мы даем Нации шанс наконец исправить эту системную ошибку. Единый выбор украинцев – Руслан Кошулинский", – заявил Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода".

      За единого кандидата Руслана Кошулинского также проголосовали руководитель "Правого сектора" Андрей Тарасенко, руководитель ОУН Богдан Червак, председатель КУН Степан Брацюнь, лидер "С14" Евгений Карась.

      Выступая перед делегатами съезда, Руслан Кошулинский представил свою предвыборную программу под названием "План коренных преобразований".

      "Это квинтэссенция актуальных требований Нации, созвучная не только Программе защиты украинцев Всеукраинского объединения "Свобода", но и программам всех националистических сил и Национальному Манифесту, который мы совместно подписали. У нас есть свобода провести радикальные изменения, необходимые Украине. Мы подготовили пошаговую стратегию , где Украине взять ресурсы для их реализации. За этим планом стоят десятки готовых, написанных, а часто и зарегистрированных законопроектов", – заявил Руслан Кошулинский.

      Напомним, в 2012-2014 годах Руслан Кошулинский был заместителем председателя Верховной Рады, в ноябре 2015 года избран депутатом Львовского областного совета. Осенью 2018 объявлен единым кандидатом от националистических сил на президентских выборах. Кандидатуру Кошулинский также поддержал командующий "Украинской добровольческой армии", народный депутат Дмитрий Ярош. По мнению политического эксперта Тараса Загороднего, консолидация националистических сил вокруг Руслан Кошулинский поможет им не только получить приличный результат на президентских выборах, но и взять хороший старт на парламентских выборах 2019 года.

      Теги: Новости политики ВО "Свобода" Руслан Кошулинский Олег Тягнибок
      Источник: 24 Канал
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