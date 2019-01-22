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      Кошулинський став єдиним кандидатом у президенти від націоналістів

      163 Читать новость на русском
      Руслан Кошулинський
      Руслан Кошулинський

      Українські націоналісти висунули Руслана Кошулинського єдиним кандидатом на президентських виборах 2019 року.

      Рішення прийнято на з’їзді Всеукраїнського об'єднання "Свобода" 22 січня, який щойно завершився у столичному Будинку кіно.

      "Ми об’єдналися задля того, щоб змінити політичну систему і дати виборцям достойного кандидата. Причина всіх наших страждань у тому, що ми в першому турі голосуємо так, що в другому нам не лишається нічого іншого, хіба як обирати "менше зло". Тому, висуваючи Руслана Кошулинського кандидатом у президенти України, єдиним кандидатом від об’єднаних сил націоналістів, ми даємо Нації шанс врешті виправити цю системну помилку. Єдиний вибір українців Руслан Кошулинський",  заявив Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода".

      За єдиного кандидата Руслана Кошулинського також проголосували керівник "Правого сектору" Андрій Тарасенко, очільник ОУН Богдан Червак, голова КУН Степан Брацюнь, лідер "С14" Євген Карась.

      Виступаючи перед делегатами з’їзду, Руслан Кошулинський представив свою передвиборчу програму під назвою "План докорінних перетворень".

      "Це квінтесенція найактуальніших вимог Нації, співзвучна не тільки Програмі захисту українців Всеукраїнського об’єднання "Свобода", але й програмам усіх націоналістичних сил та Національному Маніфесту, який ми спільно підписали. Ми маємо волю провести радикальні зміни, необхідні Україні. Ми підготували покрокову стратегію, де Україні взяти ресурси для їх реалізації. За цим планом стоять десятки готових, написаних, а часто вже й зареєстрованих законопроектів", заявив Руслан Кошулинський.

      Нагадаємо, у 2012-2014 роках Руслан Кошулинський був заступником голови Верховної Ради, у листопаді 2015-го обраний депутатом Львівської обласної ради. Восени 2018 року оголошений єдиним кандидатом від націоналістичних сил на президентських виборах. Кандидатуру Кошулинського також підтримав командувач "Української добровольчої армії", народний депутат Дмитро Ярош. На думку політичного експерта Тараса Загороднього, консолідація націоналістичних сил навколо Руслана Кошулинського допоможе їм не лише здобути пристойний результат на президентських виборах, а й узяти гарний старт на парламентських перегонах 2019 року.

      Теги: Новини політики ВО "Свобода" Руслан Кошулинський Олег Тягнибок
      Джерело: 24 Канал
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