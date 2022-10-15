Соответствующую информацию сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 15 октября. По его данным, украинцы собрали больше, чем требовалось.

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Украинцы собрали на "ловца шахидов" больше, чем было нужно

150 миллионов гривен менее чем за двое суток на мощную антидронную систему собрали monobank, Лачен и UNITED24. Люди, вы просто невероятны!

– написал Федоров.

По его данным, целью было 100 миллионов. Однако благодаря космической поддержке людей на банки Mono упало в половину больше.

"Спасибо за каждый донат", – сказал министр.

Браслеты с надписью "верю в ВСУ" разыграют 16 октября

Михаил Федоров пояснил, что тысячу эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ", 100 из которых лично подписал Валерий Залужный.

По данным министра, результаты опубликует Олег Гороховский в своем телеграм-канале "ОГо" в 17 часов 16 октября.

Еще раз спасибо всем, кто донатил. Благодаря вам иранские "шахиды" скоро будут падать чаще, а объекты критической инфраструктуры страны будут защищены!

– написал Михаил Федоров.

Украинцы собрали 150 миллионов гривен: смотрите видео

Что этому предшествовало

14 октября Monobank с платформой United 24 и блогером Игорем Лаченковым запустили сбор средств на "ловца иранских дронов". За донат люди могут принять участие в розыгрыше браслетов из металла с "Азовстали".

По данным министра Михаила Федорова, "ловец шахидов" – это кодовое название для системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотники.

Один "ловец" стоит примерно 50 миллионов гривен. Затем между теми, кто задонатит на "ловца" разыграют 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ".

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