Відповідну інформацію повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 15 жовтня. За його даними, українці зібрали більше, ніж було потрібно.

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Українці зібрали на "ловця шахідів" більше, ніж було треба

150 мільйонів гривень менш ніж за дві доби на потужну антидронну систему зібрали monobank, Лачен та UNITED24. Люди, ви просто неймовірні!

– написав Федоров.

За його даними, ціллю було 100 мільйонів. Проте, завдяки космічній підтримці людей на банки Mono впало в половину більше.

"Дякую за кожен донат", – сказав міністр.

Браслети з написом "Вірю в ЗСУ" розіграють 16 жовтня

Михайло Федоров пояснив, що тисячу ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", 100 з яких особисто підписав Валерій Залужний розіграють вже незабаром.

За даними міністра, результати опублікує Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі "ОГо" о 17 годині 16 жовтня.

Ще раз дякую всім, хто донатив. Завдяки вам іранські "Шахеди" скоро падатимуть частіше, а об'єкти критичної інфраструктури країни будуть захищеніші!

– написав Михайло Федоров.

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Що цьому передувало

14 жовтня Monobank з платформою United24 та блогером Ігорем Лаченковим запустили збір коштів на "ловця іранських дронів". За донат люди можуть взяти участь у розіграші браслетів із металу з "Азовсталі".

За даними міністра Михайла Федорова, "ловець шахідів" – це кодова назва для системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотники.

Один "ловець" коштує приблизно 50 мільйонів гривень. Потім між тими, хто задонатить на "ловця" розіграють 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ".

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