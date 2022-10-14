"Ловець шахідів" – кодова назва: скільки грошей треба зібрати

"Ловець шахідів", як пояснив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, це кодова назва для системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА.

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Ціль – зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам. Ми не можемо розкрити їх виробника та назву, але вона точно допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони. Захистити від ударів наші об'єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО,

– повідомив Михайло Федоров.

Один "Ловець" коштує приблизно 50 мільйонів гривень, Україна хоче купити щонайменше два.

Зверніть увагу! Збір триватиме з 9 години ранку 14 жовтня до 23 години вечора 15 жовтня. Ось посилання на Банку.

За донат можна виграти браслет з "Азовсталі" із підписом Залужного

Щоб підкреслити всю важливість цього збору, до Дня захисників і захисниць України організатори вирішили розіграти між учасниками 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ".

Сто браслетів власноруч підписав Головнокомандувач Валерій Залужний. Браслети не можна купити, а тільки виграти за донат.



Браслет із підписом Залужного, який отримають сто учасників збору / Фото Михайло Федоров

Мінімальний донат – 5 гривень. Кожні 5 гривень – це один шанс перемогти в розіграші. Що більший донат, то більше шансів.

80 браслетів з автографом Залужного гарантовано отримають ті, хто задонатить понад 100 тисяч гривень. Решту 20 розіграють між усіма учасниками.

Довідка. Фандрейзингова платформа United24 запустила проєкт "Азовсталь. Символ незламності" задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи – доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь".

Чому цей збір дійсно важливий

Останніми днями Росія почала масово застосовували дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Ними 13 жовтня російська армія атакувала Київську область дронами. А 10 жовтня – Київ та Північні області України.

Крім того, Росія продовжує діяти, як терорист влаштовуючи масовані атаки по містах України та руйнуючи критичну інфраструктуру країни.

Після масованих ракетних ударів Росії 10 жовтня практично у половині регіонів пошкоджена критична інфраструктура. Для відновлення стабільної роботи електросистеми в Укренерго анонсували віялові відключення.

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