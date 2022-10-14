"Ловец шахидов" – кодовое название: сколько денег нужно собрать

"Ловец шахидов", как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, это кодовое название для системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.

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Цель – собрать 100 миллионов гривен на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть их производителя и название, но оно точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитите от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО.
– сообщил Михаил Федоров.

Один "Ловец" стоит примерно 50 миллионов гривен, Украина хочет купить минимум два.

За донат можно выиграть браслет из "Азовстали" с подписью Залужного

Чтобы подчеркнуть всю важность этого собрания, ко Дню защитников и защитниц Украины организаторы решили разыграть между участниками 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ".

Сто браслетов подписал Главнокомандующий Валерий Залужный. Браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат.


Браслет с подписью Залужного, который получат сто участников сбора / Фото Михаил Федоров

80 браслетов с автографом Залужного гарантированно получат те, кто задонатит более 100 тысяч гривен. Остальные 20 разыграют между всеми участниками.

Почему этот сбор действительно важен

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