"Ловец шахидов" – кодовое название: сколько денег нужно собрать

"Ловец шахидов", как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, это кодовое название для системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.

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Цель – собрать 100 миллионов гривен на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть их производителя и название, но оно точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитите от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО.

– сообщил Михаил Федоров.

Один "Ловец" стоит примерно 50 миллионов гривен, Украина хочет купить минимум два.

Обратите внимание! Сбор продлится с 9 часов утра 14 октября до 23 часов вечера 15 октября. Вот ссылка на Банке.

За донат можно выиграть браслет из "Азовстали" с подписью Залужного

Чтобы подчеркнуть всю важность этого собрания, ко Дню защитников и защитниц Украины организаторы решили разыграть между участниками 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ".

Сто браслетов подписал Главнокомандующий Валерий Залужный. Браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат.



Браслет с подписью Залужного, который получат сто участников сбора / Фото Михаил Федоров

Минимальный донат – 5 гривен. Каждые 5 гривен – это один шанс победить в розыгрыше. Чем больше донат, тем больше шансов.

80 браслетов с автографом Залужного гарантированно получат те, кто задонатит более 100 тысяч гривен. Остальные 20 разыграют между всеми участниками.

Справка. Фандрейзинговая платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ несгибаемости" для сбора средств на поддержку Украины во время войны. Первая часть инициативы – благотворительный выпуск браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь".

Почему этот сбор действительно важен

В последние дни Россия начала массово применять дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Ими 13 октября российская армия атаковала Киевскую область дронами. А 10 октября – Киев и северные области Украины.

Кроме того, Россия продолжает действовать как террорист устраивая массированные атаки по городам Украины и разрушая критическую инфраструктуру страны.

После массированных ракетных ударов России 10 октября практически в половине регионов была повреждена критическая инфраструктура. Для возобновления стабильной работы электросистемы в Укрэнерго анонсировали веерные отключения.

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