"Ловец шахидов" – кодовое название: сколько денег нужно собрать
"Ловец шахидов", как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, это кодовое название для системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.
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Цель – собрать 100 миллионов гривен на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть их производителя и название, но оно точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитите от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО.
– сообщил Михаил Федоров.
Один "Ловец" стоит примерно 50 миллионов гривен, Украина хочет купить минимум два.
За донат можно выиграть браслет из "Азовстали" с подписью Залужного
Чтобы подчеркнуть всю важность этого собрания, ко Дню защитников и защитниц Украины организаторы решили разыграть между участниками 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ".
Сто браслетов подписал Главнокомандующий Валерий Залужный. Браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат.
Браслет с подписью Залужного, который получат сто участников сбора / Фото Михаил Федоров
80 браслетов с автографом Залужного гарантированно получат те, кто задонатит более 100 тысяч гривен. Остальные 20 разыграют между всеми участниками.
Почему этот сбор действительно важен
- В последние дни Россия начала массово применять дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.
- Ими 13 октября российская армия атаковала Киевскую область дронами. А 10 октября – Киев и северные области Украины.
- Кроме того, Россия продолжает действовать как террорист устраивая массированные атаки по городам Украины и разрушая критическую инфраструктуру страны.
- После массированных ракетных ударов России 10 октября практически в половине регионов была повреждена критическая инфраструктура. Для возобновления стабильной работы электросистемы в Укрэнерго анонсировали веерные отключения.
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