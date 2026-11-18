Об этом народный депутат Федор Вениславский сообщил в комментарии РБК-Украина.

Adv

популярные видео

Когда Украина может создать Космические силы?

По словам Вениславского, законопроект о создании Космических сил был зарегистрирован еще в мае 2025 года. Тогда полноценные военно-космические структуры имели менее десяти государств, однако за полтора года их количество существенно возросло.

Нардеп считает, что Украина слишком медлит с принятием соответствующего закона, хотя сам документ предусматривает лишь дополнение перечня видов Вооруженных Сил Украины Космическими силами.

По его словам, парламент уже поддержал законопроект в первом чтении, а срок подачи поправок сократили до семи дней. Вениславский надеется, что в ближайшее время документ будет окончательно принят.

После этого главнокомандующий ВСУ сможет создать соответствующее командование, которое будет заниматься формированием нового военного компонента.

К концу 2027 года мы сможем сформировать полностью самостоятельный компонент Космических сил, который как минимум будет обладать потенциалом в сфере разведывательных спутников, ракет-носителей для противодействия средствам воздушного нападения и в сфере космической связи– заявил Вениславский.

Реклама

Какие возможности у Украины уже есть для создания Космических сил?

Депутат подчеркнул, что Украина относится к космическим державам и уже располагает технологиями и специалистами, необходимыми для развития военно-космического потенциала.

В частности, речь идет о средствах вывода космических аппаратов, ракетах-носителях, готовой наземной системе управления спутниками, а также о военных и гражданских командах, работающих в этой сфере.

По словам Вениславского, во время полномасштабной войны украинские разработчики уже трижды проводили соответствующие испытания, причем над ними параллельно работали две команды.

В то же время главной проблемой остается отсутствие единого органа, который мог бы объединить все эти наработки.

Создает ли Украина собственный аналог Starlink?

Вениславский подтвердил, что украинские инженеры уже работают над созданием отечественной системы спутниковой связи, подобной Starlink.

По его словам, соответствующие разработки ведут как государственные, так и частные команды. В то же время Россия также активно развивает собственные спутниковые системы, в частности проект "Рассвет".

Реклама

Кроме того, народный депутат хочет инициировать создание международной "космической коалиции" с участием государств, которые уже располагают соответствующими военными структурами.

Он надеется на поддержку США, Великобритании, Франции и других партнеров, что позволит Украине быстрее развивать собственные космические технологии.

Что известно о создании Космических сил в Украине?

Напомним, 9 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13255 о создании Космических сил в составе ВСУ. За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

Как писал 24 Канал, будущий военный компонент должен обеспечить развитие спутниковой разведки, защищенной связи и систем раннего предупреждения о ракетных атаках. Среди перспективных проектов также рассматривается создание украинской спутниковой сети OBRIA.

Для окончательного создания Космических сил парламенту еще необходимо принять законопроект во втором чтении.