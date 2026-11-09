Верховная Рада приняла закон о создании Космических сил в составе ВСУ

На заседании парламента 9 ноября народные избранники приняли законопроект №13255.

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За что проголосовала Рада?

Этот законопроект предполагает, что Космические силы станут отдельной составляющей ВСУ.

Инициатива была зарегистрирована еще в мае 2025 года. Ее авторы объясняли, зачем Украине нужны Космические силы:

Угроза из космоса. Россия уже применяла против Украины ракету "Орешник", проходящую часть траектории через космическое пространство. Поэтому Украина должна развивать средства защиты от таких угроз.

Опыт других стран. Космические войска уже есть в США, Великобритании, Франции, Китае, Индии и России. Создание такого подразделения позволит Украине развивать свои военные способности в космосе.

Собственные спутники для обороны. У Украины есть научные и производственные возможности для создания спутников.

Они помогут:

заблаговременно выявлять запуски вражеских ракет;

следить за военной активностью противника;

обеспечивать защищенную спутниковую связь для украинской армии;

получать собственные разведывательные снимки и меньше зависеть от иностранных партнеров.

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Международное сотрудничество. Украина уже сотрудничает с другими странами и иностранными компаниями в космической сфере и использует спутниковые снимки для разведки и обороны. Собственные космические силы должны помочь объединить эти возможности в единую систему.

Имеющаяся инфраструктура и специалисты. В Украине уже работают учреждения, занимающиеся управлением космическими аппаратами, контролем космического пространства и разработками для обороны.

В Минобороны также было создано отдельное управление космической политики, которое готовит соответствующие проекты и развивает это направление.

Накануне The Guardian сообщил, что Украина провела по меньшей мере три испытания систем, предназначенных для перехвата ракет за пределами атмосферы, а также работает над собственной спутниковой связью, которая стала особенно актуальна после ограничений Starlink.