Про це народний депутат Федір Веніславський повідомив у коментарі РБК-Україна.

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Коли Україна може створити Космічні сили?

За словами Веніславського, законопроєкт про створення Космічних сил зареєстрували ще у травні 2025 року. Тоді повноцінні військово-космічні структури мали менш ніж десять держав, однак за півтора року їхня кількість суттєво зросла.

Нардеп вважає, що Україна надто зволікає з ухваленням відповідного закону, хоча сам документ передбачає лише доповнення переліку видів Збройних Сил України Космічними силами.

За його словами, парламент уже підтримав законопроєкт у першому читанні, а строк подання поправок скоротили до семи днів. Веніславський сподівається, що найближчим часом документ ухвалять остаточно.

Після цього головнокомандувач ЗСУ зможе створити відповідне командування, яке займатиметься формуванням нового військового компонента.

До кінця 2027 року ми можемо сформувати повністю самостійний компонент Космічних сил, який щонайменше матиме спроможності у сфері розвідувальних супутників, ракетоносіїв для протидії засобам повітряного нападу та у сфері космічного зв'язку– заявив Веніславський.

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Які можливості Україна вже має для створення Космічних сил?

Нардеп наголосив, що Україна належить до космічних держав і вже має технології та фахівців, необхідних для розвитку військово-космічних спроможностей.

Зокрема, йдеться про засоби виведення космічних апаратів, ракетоносії, готову наземну систему керування супутниками, а також військові та цивільні команди, які працюють у цій сфері.

За словами Веніславського, під час повномасштабної війни українські розробники вже тричі проводили відповідні випробування, причому над ними паралельно працювали дві команди.

Водночас головною проблемою залишається відсутність єдиного органу, який міг би об'єднати всі ці напрацювання.

Чи створює Україна власний аналог Starlink?

Веніславський підтвердив, що українські інженери вже працюють над створенням вітчизняної системи супутникового зв'язку, подібної до Starlink.

За його словами, відповідні розробки ведуть як державні, так і приватні команди. Водночас Росія також активно розвиває власні супутникові системи, зокрема проєкт "Рассвєт".

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Крім того, нардеп хоче ініціювати створення міжнародної "космічної коаліції" за участю держав, які вже мають відповідні військові структури.

Він сподівається на підтримку США, Великої Британії, Франції та інших партнерів, що дозволить Україні швидше розвивати власні космічні технології.

Що відомо про створення Космічних сил в Україні?

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №13255 про створення Космічних сил у складі ЗСУ. За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

Як писав 24 Канал, майбутній військовий компонент має забезпечити розвиток супутникової розвідки, захищеного зв'язку та систем раннього попередження про ракетні атаки. Серед перспективних проєктів також розглядають створення української супутникової мережі OBRIA.

Для остаточного створення Космічних сил парламенту ще необхідно ухвалити законопроєкт у другому читанні.