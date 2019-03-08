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      Космические ролики: украинцы снимают рекламу на высоте 30 километров

      Сделано в Украине 32 Читати новину українською

      Strato Ukraine – стартап ребят из Киева, которые снимают необычные рекламные ролики на высоте 30 километров от поверхности Земли.

      Для того, чтобы снять необычный рекламный ролик на фоне голубой планеты и облаков, команда украинцев поднимается в стратосферу, то есть на 30 километров от поверхности Земли.

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      За границей заказывают латексный шар, а потом еще долго его растаможивают. Далее конструируют гондолу, прикрепляют две видеокамеры, два радиомаяки и собственно рекламный продукт. На данный момент для этого есть ограничения в весе – не более двух килограммов, но уже работают над тем, чтобы увеличить эту цифру до пяти.

      Что такое стратосфера?
      Стратосфера – это слой земной атмосферы на высоте 11-50 километров над Землей. В начале 1930 года швейцарец Огюст Пикар совершил первый полет в стратосферу.

      Strato UkraineЛатексный шар, который запускают в стратосферу

      Запуск шара происходит подальше от населенных пунктов и на него нужно получить разрешение от "Украэроруха". Те связываются с метеорологами, определяют направление ветра и просчитывают возможную траекторию полета. Самое важное – убедиться, что он не пересечется с маршрутом регулярных авиарейсов.

      После наполнения шара 40 литрами гелия, она раздувается до диаметра 2,5 и стратостат поднимается вверх. Аппарат передает данные о высоте. Чем дальше от Земли, тем меньше становится давление и соответственно шар увеличивается. На максимальной высоте может достигать и 14 метров, это примерно как трехэтажный дом. Кстати, на этой высоте температура воздуха минус 60 градусов.

      Strato Ukraine
      Шар наполняют 40 литрами гелия

      В какой-то момент разница давлений раззрывает шар, аэростат начинает падать, затем запускается парашют. Радиомаяки и дальше передают данные о локации, поэтому команда пытается как можно быстрее найти место приземления.Strato Ukraine
      Рекламный продукт на висоте птичьего полета

      Рекламной съемкой ограничиваться не планируют. Киевлян также интересуют научные исследования и даже космический туризм. Говорят, что испанцы уже предлагают четырехчасовые полеты в стратосферу.

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      Теги: Новости Украины Сделано в Украине Бизнес Реклама
      Источник: 24 канал
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