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      Космічні ролики: українці знімають рекламу на висоті 30 кілометрів

      Зроблено в Україні 93 Читать новость на русском

      Strato Ukraine – стартап хлопців з Києва, які знімають незвичні рекламні ролики на висоті 30 кілометрів від поверхні Землі.

      Для того, аби зняти незвичний рекламний ролик на фоні блакитної планети та хмар, команда українців підіймається у стратосферу, тобто за 30 кілометрів від поверхні Землі. 

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      За кордону замовляють латексну кулю, а потім ще довго її розмитнюють. Далі конструюють гондолу, прикріплюють дві відеокамери, два радіомаяки й власне рекламний продукт. Наразі до нього є обмеження у вазі – не більше двох кілограмів, але вже працюють над тим, аби збільшити цю цифру до п'яти.

      Що таке стратосфера? Стратосфера – це шар земної атмосфери на висоті 11-50 кілометрів над Землею. На початку 1930 року швейцарець Огюст Пікар здійснив перший політ до стратосфери. 

      Strato Ukraine
      Латексна куля, яку запускають у стратосферу

      Запуск кулі відбувається якомога далі від населених пунктів і на нього потрібно отримати дозвіл від "Украероруху". Ті зв'язуються з метеорологами, визначають напрямок вітру і прораховують ймовірну траєкторію польоту. Найважливіше – переконатися, що він не перетнеться з маршрутом регулярних авіарейсів.

      Після наповнення кулі 40 літрами гелію, вона роздувається до діаметра 2,5 і стратостат здіймається вгору. З апарату передають дані про висоту. Що далі від Землі, то меншим стає тиск і відповідно куля збільшується. На максимальній висоті може сягати й 14 метрів, це приблизно як триповерховий будинок. До речі, на цій висоті температура повітря мінус 60 градусів.

      Strato Ukraine
      Кулю наповнюють 40 літрами гелію

      У якийсь момент різниця тисків розбиває кулю, аеростат починає падати, згодом запускається парашут. Радіомаяки й далі передають дані про локацію, тож команда намагається з найменшою затримкою знайти місце приземлення.Strato Ukraine
      Рекламний продукт на висоті пташиного польоту

      Рекламною зйомкою обмежуватись не планують. Киян також цікавлять наукові дослідження і навіть космічний туризм. Кажуть, що іспанці вже пропонують чотиригодинні польоти у стратосферу.

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      Теги: Новини України Зроблено в Україні Бізнес Реклама
      Джерело: 24 канал
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