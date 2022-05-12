Косово подало заявку на членство в Совете Европы, Сербия созывает Совбез
Источник:Радио Свобода
В Косово заявили о желании стать членом Совета Европы. С соответствующим заявлением выступили министр иностранных дел частично признанного государства Доника Гервалла-Шварц.
По словам Гервалли-Шварц, подача заявки на членство в Совете Европы является "новой главой в истории Косово".
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Она также назвала страну "самой демократической и проевропейской" в Балканском регионе. Заметим, что для членства в Совете Европы за такое решение должны проголосовать не менее двух третей государств-членов.Справка. Совет Европы – это международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Членство открыто для всех европейских государств, признающих принцип верховенства права и гарантирующих основные права человека и свободы для своих граждан.
Сербия созывает Совбез
В ответ на заявление МИД частично признанного Косово президент Сербии Александр Вучич заявил о созыве на утро 13 мая заседания Совета безопасности. Он подчеркнул, что Белград "сделает все, чтобы показать, что может сражаться" с включением Косово в СЕ.
Что следует знать о Косово
Косово – это частично признанное государство в Юго-Восточной Европе на Балканском полуострове. Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.
Подавляющее большинство населения территории составляют албанцы, только на части северных территорий сегодня проживают сербы. На фоне войны на Балканах в 1998 г. разразилась Косовская война между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. В марте 1999 г. в конфликт вмешались страны НАТО.
В результате войны край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 г. парламент региона провозгласил независимость в одностороннем порядке. По заключению Международного суда ООН одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году не противоречило нормам международного права.
Что об этом говорит Сербия
Сербия не признает независимость Косово, поэтому страна не имеет окончательного признания в мире, а между сторонами продолжаются конфликты. В настоящее время Косово признано 116 странами, включая США и большинство стран ЕС. Однако отказались признавать Косово:
- Испания,
- Словакия,
- Греция,
- Кипр,
- Румыния.
Какая позиция у Украины
В МИД Украины дали официальное разъяснение позиции по Косово: Украина не признает его суверенность, но признает паспорта, выданные в Косово. С 25 марта 2019 Украина принимает общегражданские паспорта Косово для оформления виз.
Однако в МИДе отметили, что эти консульские действия не имеют ничего общего с признанием международной правосубъектности Косово.
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