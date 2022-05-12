Косово подало заявку на членство в Совете Европы, Сербия созывает Совбез

В Косово заявили о желании стать членом Совета Европы. С соответствующим заявлением выступили министр иностранных дел частично признанного государства Доника Гервалла-Шварц.

По словам Гервалли-Шварц, подача заявки на членство в Совете Европы является "новой главой в истории Косово".

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Она также назвала страну "самой демократической и проевропейской" в Балканском регионе. Заметим, что для членства в Совете Европы за такое решение должны проголосовать не менее двух третей государств-членов.

Сербия созывает Совбез

Совет Европы – это международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Членство открыто для всех европейских государств, признающих принцип верховенства права и гарантирующих основные права человека и свободы для своих граждан.

В ответ на заявление МИД частично признанного Косово президент Сербии Александр Вучич заявил о созыве на утро 13 мая заседания Совета безопасности. Он подчеркнул, что Белград "сделает все, чтобы показать, что может сражаться" с включением Косово в СЕ.

Что следует знать о Косово

Косово – это частично признанное государство в Юго-Восточной Европе на Балканском полуострове. Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Подавляющее большинство населения территории составляют албанцы, только на части северных территорий сегодня проживают сербы. На фоне войны на Балканах в 1998 г. разразилась Косовская война между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. В марте 1999 г. в конфликт вмешались страны НАТО.

В результате войны край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 г. парламент региона провозгласил независимость в одностороннем порядке. По заключению Международного суда ООН одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году не противоречило нормам международного права.

Что об этом говорит Сербия

Сербия не признает независимость Косово, поэтому страна не имеет окончательного признания в мире, а между сторонами продолжаются конфликты. В настоящее время Косово признано 116 странами, включая США и большинство стран ЕС. Однако отказались признавать Косово:

Испания,

Словакия,

Греция,

Кипр,

Румыния.

Какая позиция у Украины

В МИД Украины дали официальное разъяснение позиции по Косово: Украина не признает его суверенность, но признает паспорта, выданные в Косово. С 25 марта 2019 Украина принимает общегражданские паспорта Косово для оформления виз.

Однако в МИДе отметили, что эти консульские действия не имеют ничего общего с признанием международной правосубъектности Косово.

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