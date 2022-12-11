Новая волна обострения: Сербия заявляет, что косовские силовики взяли штурмом дамбу на Газиводе

Директор Управления Косово и Метохии Петарь Петкович заявил, что косовские силовики взяли штурмом дамбу на Газиводе. Он обратился в Евросоюз.

В частности, он подчеркнул, что Брюссель должен сдерживать действия властей Косово, которые могут спровоцировать конфликт с Белградом.

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Косовские боевики силой захватили объект на озере Газивода

Чиновник отметил, что он обратился к спецпредставителю ЕС с Западных Балкан Мирославу Лайчаку, сообщив ему о незаконных действиях косовских силовиков на ГЭС "Газивода".

У охраны отобрали ключи, разорвали сербские флаги. ЕС должен сдерживать угнетателя и узурпатора Курти от его односторонних и вооруженных действий, которым он хочет вызвать войну,

– написал политик в своем твиттере.

Очередная эскалация

, что ГЭС "Газивода" обеспечивает водой и электричеством южные районы Сербии и половину Косово.

На севере Косово 10 декабря началась очередная эскалация с участием сербов. Все из-за задержания экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантыча.

Его задержали 10 декабря, когда он возвращался из Сербии в Косово вместе со своей женой. Сотрудники полиции частично признанного государства увезли его на полицейскую базу, расположенную на севере Косово.

Сербы в знак протеста против этого ареста 10 декабря построили баррикады на нескольких путях, ведущих в сербские города. Косовская полиция заблокировала Ярину и Брняк, пункты пересечения границы с Сербией. На путях патрулируют силы КФОР и международная полиция.

Это уже не первая эскалация на севере Косово в 2022 году. Еще 31 июля в Косовско-Митровицком округе, расположенном на границе с Сербией, также были слышны сирены и стрельба. Причиной тому стало нововведение, согласно которому косовские сербы с выданными Сербией номерными знаками на авто должны переоформить их на знаки Косово.