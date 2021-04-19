Кости 200 животных и мертвая собака: на Харьковщине обнаружили незаконный могильник – фото
В Харьковский центр обращения с животными 19 апреля пришло сообщение о горах собачьих костей. Волонтеры поехали на это место и действительно нашли там кости нескольких сотен животных. Также там было тело одного пса.
Источник:КП Центр обращения с животными
Про горы костей сообщила волонтер центра Ирина Семенчина. Она нашла этот "могильник" на территории Роганской территориальной общины на Харьковщине.
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Могильник животных в Харьковской области / Фото Центра обращения с животными
Подробнее о найдены кости
Волонтеры обнаружили за селом кости примерно 200 животных. Они были расфасованы в мешки, из которых высыпались.
Собака в костях на Харьковщине / Фото Центра обращения с животными
В этом месте образовались 2 могильника. На фото видно, что останки животных лежат среди груд строительного мусора.
Кости животных, которых обнаружили волонтеры / Фото Центра обращения с животными
Кости действительно принадлежат животным, но не собакам, а домашним животным. Это были козы и овцы,
– сообщили в Центре
Также там была собака, скончавшеяся накануне. Каким образом она оказалась в этом месте – неизвестно. В комментариях пользователи предполагают, что кости могут быть с Роганского мясокомбината. Разобраться в этом деле вызвался председатель Роганской поселковой территориальной общины.
Общий план могильников с костями / Фото Центра обращения с животными
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