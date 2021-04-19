В Харьковский центр обращения с животными 19 апреля пришло сообщение о горах собачьих костей. Волонтеры поехали на это место и действительно нашли там кости нескольких сотен животных. Также там было тело одного пса.

Про горы костей сообщила волонтер центра Ирина Семенчина. Она нашла этот "могильник" на территории Роганской территориальной общины на Харьковщине.

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Могильник животных в Харьковской области / Фото Центра обращения с животными

Подробнее о найдены кости

Волонтеры обнаружили за селом кости примерно 200 животных. Они были расфасованы в мешки, из которых высыпались.



Собака в костях на Харьковщине / Фото Центра обращения с животными

В этом месте образовались 2 могильника. На фото видно, что останки животных лежат среди груд строительного мусора.



Кости животных, которых обнаружили волонтеры / Фото Центра обращения с животными

Кости действительно принадлежат животным, но не собакам, а домашним животным. Это были козы и овцы,

– сообщили в Центре

Также там была собака, скончавшеяся накануне. Каким образом она оказалась в этом месте – неизвестно. В комментариях пользователи предполагают, что кости могут быть с Роганского мясокомбината. Разобраться в этом деле вызвался председатель Роганской поселковой территориальной общины.



Общий план могильников с костями / Фото Центра обращения с животными

Обратите внимание! В Украине в последнее время значительно участились случаи жестокости над животными. В частности, в Одессе будут судить женщину, которая в феврале сбросила кота с 10 этажа, а потом добила его ножом. Также в одесском районе Царское Село 9 марта 60-летний мужчина убил кота, потому что животное испражнялось на его территории.