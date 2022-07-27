27 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Андрея Костина новым генеральным прокурором. Теперь его ждет много важной работы.
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Что Зеленский ожидает от Костина
Андрей Костин стал новым генеральным прокурором Украины. Президент Владимир Зеленский возлагает на него большие надежды.
27 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Андрея Костина новым генеральным прокурором. Теперь его ждет много важной работы.
Читайте также Андрей Костин стал новым генпрокурором: что о нем известно