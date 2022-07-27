27 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Андрея Костина новым генеральным прокурором. Теперь его ждет много важной работы.

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