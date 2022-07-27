27 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення Андрія Костіна новим генеральним прокурором. Тепер на нього чекає багато важливої роботи.

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Що Зеленський очікує від Костіна

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців заявив, що Костін – це порядна та професійна людина, яка вміє системно працювати.

Головне завдання, яке ставить перед ним суспільство – забезпечення усього необхідного для притягнення росії до відповідальності за війну. Це співпраця з міжнародним судом, державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових,

– сказав Зеленський.

Глава держави також очікує від генпрокурора фіксації всіх фактів злочинів росії та росіян проти українців та збір доказової бази для притягнення до відповідальності кожного російського окупанта.

"Офіс Генерального прокурора є однією з ключових інституцій, які працюють для того, щоб усі російські вбивці й кати відповідали за скоєне проти українців", – додав Зеленський.

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