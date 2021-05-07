Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко давал комментарий на одном из украинских телеканалов. Во время включения к нему в кадр влез кот.

Это произошло в прямом эфире. Так четырехлапое животное внезапно стало участником обсуждений в студии.

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Кот появился в кадре во время прямого эфира

Сначала в кадре появился пушистый хвост, а затем – и сам кот. Сначала Геращенко пытался подвинуть кота, чтобы он не мешал ему.

Несмотря на это, пушистик продолжил ходить возле камеры. Тогда заместитель министра внутренних дел взял кота на руки.



Сначала в кадре появился хвост животного / Скриншот 24 канала



Кот стал звездой прямого эфира / Скриншот 24 канала



Геращенко с улыбкой отреагировал на инцидент / Скриншот 24 канала

Реакция Геращенко на кота

Геращенко сразу отреагировал на курьезный инцидент. "Мешает выступать", – отметил он с улыбкой.

Кстати, в начале апреля в сеть попало видео, как во время прямого эфира пес выхватил у журналистки микрофон.