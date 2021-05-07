Стал звездой прямого эфира: кот Геращенко внезапно попал в кадр – милые фото
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко давал комментарий на одном из украинских телеканалов. Во время включения к нему в кадр влез кот.
Источник:24 канал
Это произошло в прямом эфире. Так четырехлапое животное внезапно стало участником обсуждений в студии.
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Кот появился в кадре во время прямого эфира
Сначала в кадре появился пушистый хвост, а затем – и сам кот. Сначала Геращенко пытался подвинуть кота, чтобы он не мешал ему.
Несмотря на это, пушистик продолжил ходить возле камеры. Тогда заместитель министра внутренних дел взял кота на руки.
Сначала в кадре появился хвост животного / Скриншот 24 канала
Кот стал звездой прямого эфира / Скриншот 24 канала
Геращенко с улыбкой отреагировал на инцидент / Скриншот 24 канала
Реакция Геращенко на кота
Геращенко сразу отреагировал на курьезный инцидент. "Мешает выступать", – отметил он с улыбкой.
Кстати, в начале апреля в сеть попало видео, как во время прямого эфира пес выхватил у журналистки микрофон.
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