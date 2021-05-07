Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко давав коментар на одному з українських телеканалів. Під час включення до нього в кадр вліз кіт.

Це сталось у прямому ефірі. Так чотирилапа тваринка раптово стала учасником обговорень у студії.

Цікаво Японський художник робить фігурки з кумедних фото тварин: виходить дуже смішно

Кіт з'явився в кадрі під час прямого ефіру

Спочатку в кадрі з'явився пухнастий хвіст, а потім – і сам кіт. Спочатку Геращенко намагався посунути кота, аби він не заважав йому.

Попри це, пухнастик продовжив ходити біля камери. Тоді заступник міністра внутрішніх справ взяв кота на руки.



Спочатку в кадрі з'явився хвіст тваринки / Скриншот 24 каналу



Кіт став зіркою прямого ефіру / Скриншот 24 каналу



Геращенко з усмішкою відреагував на інцидент / Скриншот 24 каналу

Реакція Геращенка на кота

Геращенко одразу відреагував на курйозний інцидент. "Заважає виступати", – відзначив він з усмішкою.

До речі, на початку квітня в мережу потрапило відео, як під час прямого ефіру пес вихопив у журналістки мікрофон.