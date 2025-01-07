Такое мнение 24 Каналу высказал доктор политических наук Якуб Корейба, заметив, что отложение визита свидетельствует о серьезных намерениях будущего президента США. Для Украины это хорошее сообщение.

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Почему не стоит переживать из-за отложенного визита

По словам доктора политических наук, отложенный визит Кэллога – это хороший признак. Законодательство США предусматривает, что нельзя осуществлять любые внешнеполитические визиты до того, как президент вступает в должность.

ЕСЛИ бы спецпредставитель посетил Киев до инаугурации Трампа – это было бы просто про "объятия, улыбки" и ничего большего.

Когда же Келлог отложил визит после инаугурации, то значит, что там есть серьезные решения, которые будут влиять на политику США и ее формировать. Из-за закона Кэллог не может это делать до того, как Трамп его назначит на должность, а Трамп не может его назначить до того, как сам не займет должность,

– подчеркнул он.

Корейба добавил, что еще недавно в информационном пространстве звучали фразы о том, что Трамп, якобы, бросит Украину. Однако отложенный визит свидетельствует о гораздо более серьезных намерениях, чем бы он был 7 января. Поэтому для Украины такое сообщение только на пользу.

Кстати, глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Кэллога, заявив, что наша страна рада всем визитам американских представителей и ожидает их после инаугурации нового президента США.