Таку думку 24 Каналу висловив доктор політичних наук Якуб Корейба, зауваживши, що відкладення візиту свідчить про серйозні наміри майбутнього президента США. Для України це хороше повідомлення.

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Чому не варто переживати через відкладений візит

За словами доктора політичних наук, відкладений візит Келлога – це гарна ознака. Законодавство США передбачає, що не можна здійснювати будь-які зовнішньополітичні візити до того, як президент вступає на посаду.

ЯКБИ спецпредставник відвідав Київ до інавгурації Трампа – це було б просто про "обійми, усмішки" і нічого більшого.

Коли ж Келлог відклав візит після інавгурації, то значить, що там є серйозні рішення, які будуть впливати на політику США та її формувати. Через закон Келлог не може це робити до того, як Трамп його призначить на посаду, а Трамп не може його призначити до того, як сам не обійме посаду,

– наголосив він.

Корейба додав, що ще недавно в інформаційному просторі лунали фрази про те, що Трамп, нібито, кине Україну. Однак відкладений візит свідчить про набагато серйозніші наміри, ніж би він був 7 січня. Тому для України таке повідомлення лише на користь.

До речі, глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на рішення Келлога, заявивши, що наша країна рада всім візитам американських представників та очікує їх після інавгурації нового президента США.