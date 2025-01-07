Міністр закордонних справ України каже, що наразі сторони працюють над визначенням часових рамок візиту спецпредставника з питань Росії та України генерала Кіта Келлога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як у МЗС відреагували на рішення Келлога

Під час спільної пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катріною Гуннарсдоттір у Києві Сибіга прокоментував повідомлення про перенесення візиту Келлога до України.

Глава МЗС зазначив, що наша держава рада всім візитам американських друзів. А також висловив сподівання, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа відбудуться перші візити в Україну представників нової адміністрації.

Для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення і наповнення максимальним змістом,

– повідомив Сибіга.

Зазначимо, що Келлог відклав візит до України до 20 січня, коли Дональд Трамп офіційно вступить на посаду. Проте ні сам Келлог, ні представники посольства України у Вашингтоні не прокоментували це рішення.