Такий візит широко анонсували, а до нього готувалося українське МЗС та президент. Про це 24 Каналу розповів політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, додавши, що Володимир Зеленський підтверджував, що чекає на американського представника.

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Чому візит відклали

Цю поїздку планували для того, щоб "звірити годинники", сформувати першу програму з боку адміністрації Трампа, яка потім могла б підійти в контексті потенційних переговорів про зупинення бойових дій.

Передбачалася участь європейських столиць – Парижу, Риму, мав бути залучений Ватикан. Тобто мовилось про широке коло різних контактів. Наразі ми не маємо інформації, чому саме поїздку перенесли.

Але стає зрозуміло, що адміністрація Трампа вирішила не поспішати. Ми добре пам'ятаємо про плани завершити війну за 24 години. Звісно, це якась нісенітниця, бо далі після зустрічей з Макроном і Зеленським, після детального ознайомлення з ситуацією – лунали більш обережні заяви,

– зауважив політолог.

Трамп більше не говорив про швидкі домовленості, а акцентував на тому, що потрібен час, аби розібратися з усім, що відбувається, побудувати стратегію завершення війни. Адже в публічній площині новообраний президент її досі не озвучив.

Напевно, адміністрація вирішила взяти більше часу для того, щоб пропрацювати цей формат. Келлог мав би вже їхати не з функцією розвідки, яку провів сам Трамп, а з функцією вносити якісь пропозиції і вести домовленості,

– підкреслив Дмитро Шеренговський.

Це єдине раціональне пояснення, чому поїздку відклали, а всі плани різко перенесли на потім.

До слова, Кіт Келлог раніше заявляв, що обидві сторони вже готові до переговорів. Трампа він порівняв з рефері, який готовий їх розборонити. Він оцінив втрати України та Росії 1 до 5.

Візит спецпредставника мав відбутися на початку січня, але західні ЗМІ повідомили, що його перенесли. Ні сам Келлог, ні офіційний Вашингтон ситуацію не коментують.