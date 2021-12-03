Соответствующие скрины опубликовали журналисты, однако на странице кота Степана посты уже исчезли. Об этом стало известно 3 декабря.

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Кот Степан попал в скандал, прорекламировав продукцию невестки Кернеса

Предварительно известно, что реклама была опубликована на странице кота Степана 1 декабря. Там говорилось о здоровом питании.

"Решил в новом году перейти на здоровое питание. Говорят, взгляд станет счастливее и исчезнут лишние килограммы. Оказывается, это очень вкусно. Раньше я просто yaro.ua не пробовал", – говорилось в сообщении.



Кот Степан опубликовал рекламу компании Yaro, которой владеет Привалова / Скриншот "Обозреватель"

Сразу после этого пользователи сети начали публиковать негативные комментарии о такой рекламе. В частности:

"Степан в заложниках";

"отписываюсь";

"Степан, ты что, скотина?".



Люди начали критиковать рекламу, которую опубликовал кот Степан / Скриншот "Обозреватель"



Люди в сети начали негодовать из-за опубликованной рекламы / Скриншот "Обозреватель"

Кстати, Юлия Привалова попала в скандал, опубликовав фотографии в Москве на фоне Красной площади. Впоследствии в комментарии она опубликовала насмешливый анекдот, касающийся бандеровцев.

После этого от сотрудничества с ее брендом отказались "Ашан", "Эпицентр", "Сильпо". В частности, там прекратили продавать продукцию YARO.



Скандальный пост Юлии Приваловой, которая является владелицей компании YARO / Скриншот "Обозреватель"

Сама Привалова прокомментировала скандал и назвала политику украинских магазинов "дебилоидной". Все потому, что они отказываются от ее продукции.

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