Відповідні скріни опублікували журналісти, проте на сторінці кота Степана дописи вже зникли. Про це стало відомо 3 грудня.

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Кіт Степан потрапив у скандал, прорекламувавши продукцію невістки Кернеса

Попередньо відомо, що рекламу опублікували на сторінці кота Степана 1 грудня. Там мовилось про здорове харчування.

"Вирішив у новому році перейти на здорове харчування. Кажуть, погляд стане щасливішим і зникнуть зайві кілограми. Виявляється, це дуже смачно. Раніше я просто yaro.ua не куштував", – мовилось у повідомленні.

Кіт Степан
Кіт Степан опублікував рекламу компанії Yaro, якою володіє Привалова / Скриншот "Обозреватель"

Відразу після цього користувачі мережі почали публікувати негативні коментарі про таку рекламу. Зокрема:

  • "Степан у заручниках";
  • "відписуюсь";
  • "Степане, ти що, скотина?".

Скандал Кота Степана
Люди почали критикувати рекламу, яку опублікував кіт Степан / Скриншот "Обозреватель"

Кіт Степан
Людей в мережі почали обурюватись опублікованій рекламі / Скриншот "Обозреватель"

До речі, Юлія Привалова потрапила у скандал, опублікувавши фото у Москві на тлі Красної площі. Згодом у коментарі вона опублікувала глузливий анекдот, що стосувався бандерівців.

Після цього від співпраці з її брендом відмовились "Ашан", "Епіцентр", "Сільпо". Зокрема там припинили продавати продукцію YARO.

Сканда Яро
Скандальний допис Юлії Привалової, яка є власницею компанії YARO / Скриншот "Обозреватель"

Сама Привалова прокоментувала скандал та назвала політику українських магазинів "дебілоїдною". Все тому, що вони відмовляються від її продукції.

Чим відомий кіт Степан

  • Кіт Степан став відомий тим, що його світлини стають вірусними та їх використовують як меми. Зокрема кіт часто сидить за столом з серйозним виразом обличчя. У нього багато підписників у інстаграмі та тіктоці.
  • Нещодавно він став ще більше популярним, коли його фото на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала американська співачка Брітні Спірс.
  • Зірка підписала фото з котом Степаном: "Я щойно зі зйомок серіалу "Ідол". У ньому гарантовано будуть хіти та багато яскравих моментів. Сподіваюся, що ви весело проводите час. А якщо раптом втратите зі мною зв'язок, то знайте, я можу десь зависати з цим котом".
  • Сторінки свого кота веде Анна Степан, яка живе у Харкові. Відомо, що Степана вона ще кошеням підібрала на вулиці. Зараз коту 13 років.