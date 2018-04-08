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Кота Скрипаля сожгли из огнемета: Кремль ТВ отличился очередным абсурдным заявлением

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Кот Сергея Скрипаля Нэш ван Дрейк
Кот Сергея Скрипаля Нэш ван Дрейк / Соцсети

В эфире одного из российских пропагандистских каналов вышел сюжет о животных бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, умерших после его отравления. Один из так называемых журналистов, в частности, отметил, что кот было сожжен не в специальном крематории, а из огнемета.

Соответствующее видео появилось в Youtube.

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На кадрах пропагандист подчеркивает, что после того, как Сергей Скрипаль в результате отравления был доставлен в больницу, в его дом пришли полицейские.

"В итоге они персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк не просто усыпили, вместо реабилитации, но еще и сожгли, причем не в специальном крематории. А, внимание, огнеметом", – отметил он.

Кроме того, "журналист" назвал всю эту ситуацию "дикостью чуть не в духе Средневековья, когда животных черного окраса иногда называли слугами нечисти или соратником ведьм и отправляли на костры".

"Ну сейчас же XXI век и еще в Англии, где, как считается, к кошкам относятся по-особенному. Короче говоря, какое-то варварство – не укладывается в голове. Хотя нет, укладывается: по максимуму заметают следы – так, чтобы от живых улик остался лишь пепел", – добавляет ведущий Кремль ТВ.

По его словам, британские правоохранители специально не заметили животных в доме и оставили их долго, мучительно умирать.

Также в сюжете говорится, что в доме Скрипаля еще были кот и собака, которые ушли, когда увидели полицейских, правда последняя вскоре вернулась.

Сюжет пропагандистов о смерти животных Скрипаля: видео

Напомним, ранее британские СМИ сообщали, что после отравления Сергея Скрипаля и его отправления в больницу в его доме остались две морские свинки и кот: первые погибли от обезвоживания, а второго ветеринары решили усыпить, поскольку он находился состоянии стресса.

Теги: Великобритания Российская пропаганда мир животных Отравление Сергея Скрипаля Новости России
Источник: 24 Канал
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