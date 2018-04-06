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В российском МИД цинично прокомментировали смерть домашних любимцев Скрипаля

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В российском МИД цинично прокомментировали смерть домашних животных Скрипаля
В российском МИД цинично прокомментировали смерть домашних животных Скрипаля / kurer-sreda.ru

Министерство иностранных дел России обвинило Великобританию в уничтожении "важных свидетелей" в деле об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Речь идет о домашних животных семьи Скрипалей: двух морских свинок и кота.

Об этом на своей странице в Facebook написала представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Оказалось, что домашних животных Скрипаля, а именно: двух морских свинок и кота, – уже нет среди живых. Это только на первый взгляд является поводом для очередной порции шуток а-ля "убрали важных свидетелей". На самом деле, это действительно – "важные свидетели", если речь идет о химическом ядовитом веществе, которое по многим версиям, могло быть применено в доме у Скрипаля,
– написала Захарова.

Также Захарова обвинила британцев в том, что морские свинки умерли от обезвоживания. В своем комментарии чиновница недоумевает, почему никто во время обысков не забрал животных из дома экс-разведчика.

Представительницу МИД РФ возмутила также работа пресс-служб государственных органов. Захарова сетует, что вся информация "сливается" в виде комментариев от "неназванных источников".

Впрочем, худшее, по мнению Марии Захаровой, это то, что в Великобритании придумали сделать с животными далее – кремировать их. Она подчеркивает: их просто уничтожили, хотя животные могли стать важным доказательством в деле об отравлении химическими веществами.

"Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыт с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне проводили именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории эти исследования проводили на 3400 этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина", – добавила Захарова.

Ранее СМИ удалось выяснить, как отравление Скрипаля фатально повлияло на его животных. Известно, что две морские свинки погибли от обезвоживания, а кота ветеринары решили усыпить, так как он находился в состоянии стресса.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Теги: отравление Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости политики Новости России
Источник: 24 канал
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