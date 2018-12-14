22:08
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      "Котики" Бигуса: как журналисты "помогают" НАПК и занимаются благотворительностью

      8 Читати новину українською

      "Котики" – платформа, на которой можно разобраться в декларации чиновника и заработать деньги для благотворительности.

      Платформу разработали журналисты команды "Bihus.info".

      Читайте такоож: "Работа, которая приносит баснословные доходы": депутат резко отреагировал на декларацию Ляшко

      Это эффективная общественно-полезная онлайн-платформа, которая может конкурировать с НАПК, но является более эффективной.

      Сейчас на ней доступны 2 типа задач – расшифровка деклараций и распознавание родственных связей судей. Если сделать какую-то задачу, например, расшифровать декларацию, то получите за это "котика" – внутреннюю валюту.

      Этим котиком можно поддержать один из благотворительных фондов. Среди организаций, которым можно отдать "котиков" – 9 фондов и проектов: "Агенты перемен", "Таблеточки", "Вернись живым", "Краб" и другие. Отчеты за полученные средства публикуются на платформе.

      Больше – смотрите в видео.

      Теги: Новости Украины е-декларирование благотворительность
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      сегодня , 22:00 Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      Олексій Чибісов 67
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1155
      Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      сегодня , 21:48 Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      Яніна Ткачук 169
      Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья
      сегодня , 21:01 Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья
      Світлана Попова 67
      Партнерские роды: стоит ли пускать мужей в родзал
      сегодня , 19:03 Партнерские роды: стоит ли пускать мужей в родзал
      Яніна Ткачук 211
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Скандал с оффшорами вывел ирландцев на протесты
       4 апреля 2016 , 21:52
      Донецкие террористы предоставили имена 409 пленных украинских военных (Список)
       13 сентября 2014 , 13:04 3
      Главные новости футбола 19 августа: Карпаты вырвали ничью у Десны, Манчестер Юнайтед и Интер сенсационно проиграли
       20 августа , 07:00
      Главные новости футбола 29 сентября: результативные действия Ярмоленко и Коноплянки, очередные потери Реала и Барселоны
       30 сентября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук