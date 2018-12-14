"Котики" Бигуса: как журналисты "помогают" НАПК и занимаются благотворительностью

"Котики" – платформа, на которой можно разобраться в декларации чиновника и заработать деньги для благотворительности.

Платформу разработали журналисты команды "Bihus.info".

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Это эффективная общественно-полезная онлайн-платформа, которая может конкурировать с НАПК, но является более эффективной.

Сейчас на ней доступны 2 типа задач – расшифровка деклараций и распознавание родственных связей судей. Если сделать какую-то задачу, например, расшифровать декларацию, то получите за это "котика" – внутреннюю валюту.

Этим котиком можно поддержать один из благотворительных фондов. Среди организаций, которым можно отдать "котиков" – 9 фондов и проектов: "Агенты перемен", "Таблеточки", "Вернись живым", "Краб" и другие. Отчеты за полученные средства публикуются на платформе.

Больше – смотрите в видео.