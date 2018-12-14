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      "Котики" Бігуса: як журналісти "допомагають" НАЗК та займаються благодійністю

      59 Читать новость на русском

      "Котики" – платформа, на якій можна розібратися в декларації чиновника та заробити гроші для благодійності.

      Платформу розробили журналісти команди "Bihus.info".

      Читайте такоож: "Робота, яка приносить нечувані статки": депутат різко відреагував на декларацію Ляшка

      Це ефективна суспільно-корисна онлайн-платформа, яка може конкурувати з НАЗК, але більш є ефективною.

      Зараз на ній доступні 2 типи завдань – розшифровка декларацій та розпізнавання родинних зв’язків суддів. Якщо зробити якесь завдання, наприклад, розшифрувати декларацію, то отримаєте за це "котика" – внутрішню валюту.

      Цим котиком можна підтримати одину з благодійних фондів. Серед організацій, яким можна віддати "котиків" – 9 фондів і проектів: "Агенти змін", "Таблеточки", "Повернись живим", "Краб" та інші. Звіти за отримані кошти публікуються на платформі.

      Більше – дивіться у відео.

      Теги: Новини України е-декларування благочинність
      Джерело: 24 канал
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