В который раз адские сутки на Донбассе: украинские воины понесли потери
В течение суток 20 июля пророссийские боевики на Донбассе 17 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно били оккупанты с запрещенного "Минском" оружия.
О ситуации в течение предыдущих суток 19 июля Украинские бойцы уничтожили одного оккупанта и ранили еще шестерых
Горячие точки на Донбассе 20 июля
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 миллиметра и 120-миллиметровые минометы.
- Опорные пункты украинских защитников вблизи Шумов враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия.
- Возле Орехово и Новотошковского боевики вели огонь по украинским воинам с минометов 120-го и 82-го калибров.
- В районах Причепиловки, Попасной и Луганского захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
- Неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного пророссийские наемники применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В штабе подчеркивают, что на такие действия со стороны боевиков украинские воины вынуждены были дать адекватный ответ. Так, огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов они решительно подавили активность противника. В конце концов, последние, со своей стороны, прекратили враждебные обстрелы.
Потери
- В результате боевых, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий. Кроме того, еще один воин получил ранение.
- Что касается ситуации в рядах оккупантов, по данным разведки, украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.
С начала текущих суток 21 июля боевики активность не проявляли. По имеющейся информации, потерь среди украинских воинов нет.
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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала