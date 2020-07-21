Упродовж доби 20 липня проросійські бойовики на Донбасі 17 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно били окупанти з забороненої "Мінськом" зброї.

Про ситуацію упродовж попередньої доби 19 липня Українські бійці знищили одного окупанта та поранили ще шістьох

Найгарячіші точки на Донбасі 20 липня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Неподалік населеного пункту Миронівський противник застосував артилерійські системи калібру 122 міліметрів і 120-міліметрові міномети.

противник застосував артилерійські системи калібру 122 міліметрів і 120-міліметрові міномети. Опорні пункти українських захисників поблизу Шумів ворог двічі обстрілював із гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї.

ворог двічі обстрілював із гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї. Біля Оріхового та Новотошківського бойовики вели вогонь по українських воїнах із мінометів 120-го та 82-го калібрів.

та бойовики вели вогонь по українських воїнах із мінометів 120-го та 82-го калібрів. У районах Причепилівки, Попасної та Луганського загарбники задіяли гранатомети та кулемети.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного проросійські найманці застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У штабі підкреслюють, що на такі дії з боку бойовиків українські воїни змушеними були дати адекватну відповідь. Так, вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів вони рішуче подавили активність противника. Зрештою, останні. Зі свого боку, припинили ворожі обстріли.

Втрати

Внаслідок бойових, на жаль, загинув один український військовослужбовець. Крім того, ще один воїн зазнав поранення.

Щодо ситуації в лавах окупантів, за даними розвідки, українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників.

Від початку поточної доби 21 липня бойовики активність не проявляли. За наявною інформацією, втрат серед українських воїнів немає.

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Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу