Кототерапия в Черкассах: ветклиника приглашает пообнимать животных

В одной из ветеринарных клиник Черкасс предлагают прийти и погладить кошек. Своим визитом все желающие не только улучшат себе настроение, но и помогут социализироваться здешним пушистым жителям. Кототерапию посетили и корреспонденты 24 канала.

Комнату с кошками в ветеринарной клинике называют обнимальней. Там живет с десяток бездомных кошек, которых подобрали на улицах и так спасли от смерти.

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Сразу подружилась с котами посетительница Яна. Девочке папа не позволяет завести усача дома, поэтому услышав об инициативе ветклиники, с радостью сюда пришла. Она убеждена, что бездомные животные нуждаются в еще большем внимании, чем домашние.



Кототерапия

Коты там борются за человеческое внимание, поэтому с радостью идут на руки, а когда их начинают ласкать – громко мурлыкают.

Они чувствуют то же, что и ты, поэтому стараются утешить, поднять настроение. Например, когда мне плохо или грустно, то они то все время приходят и начинают лезть, чтобы погладила, – рассказала гостья ветклиники Лиза.



Коты в ветеринарной клинике

Для бездомных кошек объятия – это терапия, объясняют зоозащитники. В ветеринарной клинике их лечат, а вот нежности и развлечений четвероногим здесь хватает.

Персонал очень большое внимание уделяет животным. Но все же есть те животные, которые диковатые – им этого не достаточно. Грубо говоря, их нужно круглосуточно обнимать на диване, чтобы они привыкали к домашней атмосфере, к людям. Они так гораздо быстрее адаптируются,

– пояснила зоозащитница Валентина Калинина.

Кототерапия – очень классная вещь. Приходишь, даешь позитив котам, котики дают позитив тебе и в дальнейшей жизни во всех своих начинаниях люди чувствуют себя увереннее, – рассказала руководитель ветклиники Валерия Бондаренко.

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Гостей в ветклинику приглашают в любое время, а если пациент понравится – можно забрать его домой. Ведь главное, что нужно этим котикам – любящая семья, которая будет обнимать ежедневно.