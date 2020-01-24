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      Милый поссум случайно разгромил офис и спрятался за компьютером – теперь это мем

      94 Читати новину українською
      Поссум разгромил офис и спрятался в уголке за компьютером / Фото из соцсетей

      Маленький поссум пробрался в один из кабинетов Австралийского национального университета в Канберре и наделал там беспорядок. После этого животное спряталось за компьютером.

      Показала милые фото и рассказала необычную историю приключений поссума доктор антропологии этого университета Бри Блейкман на своей твиттер-странице.

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      Как выяснилось, поссум провалился сквозь потолок и в панике начал бегать по офису. Когда вышло солнце, то забился в угол и сидел там. Поссумы – ночные животные

      Зашла в офис и подумала, что нас ограбили – таким разбитым он выглядел. А потом увидела этого малыша, который спрятался за моим компьютером,
      – написала Блейкман.

      Она вызвала экспертов, чтобы те помогли поймать милого разбойника и перевезти его на волю. Специалисты взяли специальную клетку для поссумов и свежие фрукты. Чтобы не пугать животное, они собирались подождать, пока он сам заберется в клетку.

      Однако поссум решил самостоятельно покинуть офис, не забыв съесть морковку. Пользователям очень понравился невинный вид поссума, а его фото мгновенно стали мемом.

      "Когда ты опоздал на последний автобус и ждешь, пока мама заберет тебя".

      Поссум мем

      "Когда ты уже не можешь работать, но еще целый час должен сидеть в офисе".

      Поссум меми

      "Я, когда пытаюсь оставаться позитивным в понедельник".

      Поссум мем

      "Когда вы думали, что у вас на подарочной карте осталось достаточно для покупки, но кассир говорит другое".

      Мем поссум

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Австралия Новости Украины Курьезные новости Мир животных
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