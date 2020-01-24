Милый поссум случайно разгромил офис и спрятался за компьютером – теперь это мем
Маленький поссум пробрался в один из кабинетов Австралийского национального университета в Канберре и наделал там беспорядок. После этого животное спряталось за компьютером.
Показала милые фото и рассказала необычную историю приключений поссума доктор антропологии этого университета Бри Блейкман на своей твиттер-странице.
Смотрите также: Мама связала копию сына-подростка, потому что он начал проводить с ней меньше времени: фото
Как выяснилось, поссум провалился сквозь потолок и в панике начал бегать по офису. Когда вышло солнце, то забился в угол и сидел там. Поссумы – ночные животные
Зашла в офис и подумала, что нас ограбили – таким разбитым он выглядел. А потом увидела этого малыша, который спрятался за моим компьютером,
– написала Блейкман.
Она вызвала экспертов, чтобы те помогли поймать милого разбойника и перевезти его на волю. Специалисты взяли специальную клетку для поссумов и свежие фрукты. Чтобы не пугать животное, они собирались подождать, пока он сам заберется в клетку.
Однако поссум решил самостоятельно покинуть офис, не забыв съесть морковку. Пользователям очень понравился невинный вид поссума, а его фото мгновенно стали мемом.
"Когда ты опоздал на последний автобус и ждешь, пока мама заберет тебя".
"Когда ты уже не можешь работать, но еще целый час должен сидеть в офисе".
"Я, когда пытаюсь оставаться позитивным в понедельник".
"Когда вы думали, что у вас на подарочной карте осталось достаточно для покупки, но кассир говорит другое".