Милый поссум случайно разгромил офис и спрятался за компьютером – теперь это мем

Маленький поссум пробрался в один из кабинетов Австралийского национального университета в Канберре и наделал там беспорядок. После этого животное спряталось за компьютером.

Показала милые фото и рассказала необычную историю приключений поссума доктор антропологии этого университета Бри Блейкман на своей твиттер-странице.

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Как выяснилось, поссум провалился сквозь потолок и в панике начал бегать по офису. Когда вышло солнце, то забился в угол и сидел там. Поссумы – ночные животные

Зашла в офис и подумала, что нас ограбили – таким разбитым он выглядел. А потом увидела этого малыша, который спрятался за моим компьютером,

– написала Блейкман.

Walked into my office and thought someone must have broken in because it looks trashed... and then I saw this little sweetie covering behind my computer. ️ pic.twitter.com/B4tuj0kYpT — Bree (@FF_notes) January 19, 2020

Она вызвала экспертов, чтобы те помогли поймать милого разбойника и перевезти его на волю. Специалисты взяли специальную клетку для поссумов и свежие фрукты. Чтобы не пугать животное, они собирались подождать, пока он сам заберется в клетку.

Однако поссум решил самостоятельно покинуть офис, не забыв съесть морковку. Пользователям очень понравился невинный вид поссума, а его фото мгновенно стали мемом.

"Когда ты опоздал на последний автобус и ждешь, пока мама заберет тебя".

"Когда ты уже не можешь работать, но еще целый час должен сидеть в офисе".

"Я, когда пытаюсь оставаться позитивным в понедельник".

"Когда вы думали, что у вас на подарочной карте осталось достаточно для покупки, но кассир говорит другое".