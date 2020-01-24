Милий поссум випадково розгромив офіс і сховався за комп’ютером – тепер це мем

Маленький поссум пробрався до одного із кабінетів Австралійського національного університету в Канберрі і наробив там безладу. Після цього тваринка заховалась за комп'ютером.

Милі фото та незвичну історію пригод поссума розповіла докторка антропології цього університету Брі Блейкман на своїй твітер-сторінці.

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Як з’ясувалось, поссум провалився крізь стелю і в паніці почав бігати по офісу. Коли вийшло сонце, то забився в кут і сидів там. Поссуми – нічні тварини

Зайшла в офіс і подумала, що нас пограбували - таким розбитим він виглядав. А потім побачила цього малюка, який сховався за моїм комп'ютером,

– написала Блейкман.

Walked into my office and thought someone must have broken in because it looks trashed... and then I saw this little sweetie covering behind my computer. ️ pic.twitter.com/B4tuj0kYpT — Bree (@FF_notes) January 19, 2020

Вона викликала експертів, аби ті допомогли спіймати милого розбійника і перевезти його на волю. Фахівці взяли спеціальну клітку для поссумів і свіжі фрукти. Щоб не лякати тварину, вони збиралися почекати, поки він сам забереться в клітку.

Однак поссум вирішив самостійно покинути офіс, не забувши з'їсти морквину. Користувачам дуже сподобався невинний вигляд поссума, а його фото миттєво стали мемом.

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