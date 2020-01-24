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      Милий поссум випадково розгромив офіс і сховався за комп’ютером – тепер це мем

      106 Читать новость на русском
      Поссум розгромив офіс і сховався в куточок за комп’ютером / Фото з соцмереж

      Маленький поссум пробрався до одного із кабінетів Австралійського національного університету в Канберрі і наробив там безладу. Після цього тваринка заховалась за комп'ютером.

      Милі фото та незвичну історію пригод поссума розповіла докторка антропології цього університету Брі Блейкман на своїй твітер-сторінці.

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      Як з’ясувалось, поссум провалився крізь стелю і в паніці почав бігати по офісу. Коли вийшло сонце, то забився в кут і сидів там. Поссуми – нічні тварини

      Зайшла в офіс і подумала, що нас пограбували - таким розбитим він виглядав. А потім побачила цього малюка, який сховався за моїм комп'ютером,
      – написала Блейкман.

      Вона викликала експертів, аби ті допомогли спіймати милого розбійника і перевезти його на волю. Фахівці взяли спеціальну клітку для поссумів і свіжі фрукти. Щоб не лякати тварину, вони збиралися почекати, поки він сам забереться в клітку.

      Однак поссум вирішив самостійно покинути офіс, не забувши з'їсти морквину. Користувачам дуже сподобався невинний вигляд поссума, а його фото миттєво стали мемом.

      "Коли ти запізнився на останній автобус і чекаєш, поки мама забере тебе"

      Поссум мем

      "Коли ти вже не можеш працювати, але ще цілу годину повинен сидіти в офісі"

      Поссум меми

      "Я, коли намагаюся залишатися позитивним у понеділок"

      Поссум мем

      "Коли ви думали, що у вас на подарунковій картці залишилось достатньо для покупки, але касир говорить інше"

      Мем поссум

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Світ тварин Австралія Курйозні новини Новини політики
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