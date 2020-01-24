Милий поссум випадково розгромив офіс і сховався за комп’ютером – тепер це мем
Маленький поссум пробрався до одного із кабінетів Австралійського національного університету в Канберрі і наробив там безладу. Після цього тваринка заховалась за комп'ютером.
Милі фото та незвичну історію пригод поссума розповіла докторка антропології цього університету Брі Блейкман на своїй твітер-сторінці.
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Як з’ясувалось, поссум провалився крізь стелю і в паніці почав бігати по офісу. Коли вийшло сонце, то забився в кут і сидів там. Поссуми – нічні тварини
Зайшла в офіс і подумала, що нас пограбували - таким розбитим він виглядав. А потім побачила цього малюка, який сховався за моїм комп'ютером,
– написала Блейкман.
Вона викликала експертів, аби ті допомогли спіймати милого розбійника і перевезти його на волю. Фахівці взяли спеціальну клітку для поссумів і свіжі фрукти. Щоб не лякати тварину, вони збиралися почекати, поки він сам забереться в клітку.
Однак поссум вирішив самостійно покинути офіс, не забувши з'їсти морквину. Користувачам дуже сподобався невинний вигляд поссума, а його фото миттєво стали мемом.
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