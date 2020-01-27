Кототерапія в Черкасах: ветклініка запрошує пообіймати тварин

В одній з ветеринарних клінік Черкас пропонують прийти й погладити котів. Своїм візитом усі охочі не лише покращать собі настрій, а й допоможуть соціалізуватись тутешнім пухнастим мешканцям. Кототерапію відвідали й кореспонденти 24 каналу.

Кімнату з котами у ветеринарній клініці називають обіймальнею. Там мешкає з десяток безпритульних котів, яких підібрали на вулицях і так врятували від смерті.

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Одразу подружилась із котами відвідувачка Яна. Дівчинці тато не дозволяє завести вусаня вдома, тож почувши про ініціативу ветклініки, радо сюди прийшла. Вона переконана, що безпритульні тварини потребують ще більшої уваги, ніж домашні.



Кототерапія

Коти там змагаються за людську увагу, тож радо йдуть на руки, а коли їх починають пестити – голосно муркочуть.

Вони відчувають те ж, що і ти, тому намагаються втішити, підняти настрій. Наприклад, коли мені погано чи сумно, то вони то весь час приходять й починають лізти, щоб погладила, – розповіла гостя ветклініки Ліза.



Коти у ветеринарній клініці

Для безпритульних котів обійми – це терапія, пояснюють зоозахисники. У ветеринарній клініці їх лікують, а от ніжності та розваг чотирилапим там бракує.

Персонал дуже велику увагу приділяє тваринам. Але все ж є ті тварини, які дикуваті – їм цього не достатньо. Грубо кажучи, їх потрібно цілодобово обіймати на диванчику, щоб вони звикали до домашньої атмосфери, до людей. Вони так набагато швидше адаптуються,

– пояснила зоозахисниця Валентина Калініна.

Кототерапія – дуже класна річ. Приходиш, даєш позитив котам, котики дають позитив тобі й в подальшому житті в усіх своїх починаннях люди відчувають себе впевненішими, – розповіла керівниця ветклініки Валерія Бондаренко.

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Гостей до ветклініки запрошують у будь-який час, а якщо пацієнт сподобається – можна забрати його додому. Адже головне, що треба цим котикам – любляча родина, яка обійматиме щодня.