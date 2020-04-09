Коты и COVID-19: должны ли домашние животные быть на карантине

Британская ассоциация ветеринаров советует изолировать домашних кошек, владельцы которых заразились коронавирусом. Сами коты в этом не виноваты – от них к человеку вирус не передается. Но животные могут переносить его на шерсти.

О советах британских ветеринаров по поводу кошачьего карантина рассказали 8 апреля в CNN .

Интересно знать Период пандемии: как проводят дезинфекцию служебных животных

Что именно советуют ветеринары по поводу котов, чьи хозяева болеют COVID-19

Котов из домов, где проживают инфицированные коронавирусом люди, стоит в тех же домах и держать.

Если владелец кота находится на самоизоляции, то и самого кота следует удерживать на карантине.

Почему британские ветеринары считают, что котов надо держать на карантине

Аргументируют такую позицию британские ветеринары тем, что в мире уже фиксировали несколько случаев COVID-19 у животных .

Например, 6 апреля стало известно, что у тигра в зоопарке Нью-Йорка обнаружили коронавирус. А чуть раньше, 4 апреля, появилась информация, что в китайском Ухане COVID-19 обнаружили у бездомных кошек .

Да, эти животные, скорее всего, вирус получили от человека . Но никакой гарантии на 100%, мол, никто не даст, что обратный процесс невозможен.

Ветеринары также предостерегают: вирус может держаться на меху животных так же, как и на других поверхностях. А значит – лучше уберечься и избежать даже вероятности инфицирования.

Могут ли домашние любимцы заразить человека коронавирусом – подробно в материале 24 канала.