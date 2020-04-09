Коты и COVID-19: должны ли домашние животные быть на карантине
Британская ассоциация ветеринаров советует изолировать домашних кошек, владельцы которых заразились коронавирусом. Сами коты в этом не виноваты – от них к человеку вирус не передается. Но животные могут переносить его на шерсти.
О советах британских ветеринаров по поводу кошачьего карантина рассказали 8 апреля в CNN.
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Что именно советуют ветеринары по поводу котов, чьи хозяева болеют COVID-19
- Котов из домов, где проживают инфицированные коронавирусом люди, стоит в тех же домах и держать.
- Если владелец кота находится на самоизоляции, то и самого кота следует удерживать на карантине.
Почему британские ветеринары считают, что котов надо держать на карантине
Аргументируют такую позицию британские ветеринары тем, что в мире уже фиксировали несколько случаев COVID-19 у животных.
Например, 6 апреля стало известно, что у тигра в зоопарке Нью-Йорка обнаружили коронавирус. А чуть раньше, 4 апреля, появилась информация, что в китайском Ухане COVID-19 обнаружили у бездомных кошек.
Да, эти животные, скорее всего, вирус получили от человека. Но никакой гарантии на 100%, мол, никто не даст, что обратный процесс невозможен.
Ветеринары также предостерегают: вирус может держаться на меху животных так же, как и на других поверхностях. А значит – лучше уберечься и избежать даже вероятности инфицирования.
Могут ли домашние любимцы заразить человека коронавирусом – подробно в материале 24 канала.
Коронавирус и домашние животные: что следует знать / Инфографика 24 канала
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