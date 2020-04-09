Коти і COVID-19: чи повинні домашні тварини бути на карантині

Британська асоціація ветеринарів радить ізолювати домашніх котів, власники яких інфікувалися коронавірусом. Самі коти у цьому не винні – від них до людини вірус не передається. Але тварини можуть переносити його на шерсті.

Про пораду британських ветеринарів щодо котячого карантину розповіли 8 квітня у CNN.

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Що саме радять ветеринари щодо котів, чиї господарі мають COVID-19

Котів із домівок, де мешкають інфіковані коронавірусом люди, варто у тих же домівках і тримати.

Якщо власник кота перебуває на самоізоляції, то і самого кота слід утримувати на карантині.

Чому британські ветеринари вважають, що котів треба тримати на карантині

Аргументують таку позицію британські ветеринари тим, що у світі вже фіксували кілька випадків COVID-19 у тварин.

Наприклад, 6 квітня стало відомо, що у тигра в зоопарку Нью-Йорка виявили коронавірус. А трохи раніше, 4 квітня, з'явилася інформація, що в китайському Ухані COVID-19 виявили у безпритульних котів.

Так, ці тварини, скоріше за все, вірус отримали від людини. Але жодної гарантії на 100%, мовляв, ніхто не дасть, що зворотний процес неможливий.

Ветеринари також застерігають: вірус може триматися на хутрі тварин так само, як і на інших поверхнях. А отже – краще вберегтися та уникнути навіть ймовірності інфікування.

Чи можуть домашні улюбленці заразити людину коронавірусом – детально у матеріалі 24 каналу.



Коронавірус і домашні тварини: що слід знати / Інфографіка 24 каналу