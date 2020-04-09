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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коти і COVID-19: чи повинні домашні тварини бути на карантині

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      Котів закликають залишати на карантині разом із господарями / Колаж 24 каналу

      Британська асоціація ветеринарів радить ізолювати домашніх котів, власники яких інфікувалися коронавірусом. Самі коти у цьому не винні – від них до людини вірус не передається. Але тварини можуть переносити його на шерсті.

      Про пораду британських ветеринарів щодо котячого карантину розповіли 8 квітня у CNN.

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      Що саме радять ветеринари щодо котів, чиї господарі мають COVID-19

      • Котів із домівок, де мешкають інфіковані коронавірусом люди, варто у тих же домівках і тримати.
      • Якщо власник кота перебуває на самоізоляції, то і самого кота слід утримувати на карантині.

      Чому британські ветеринари вважають, що котів треба тримати на карантині

      Аргументують таку позицію британські ветеринари тим, що у світі вже фіксували кілька випадків COVID-19 у тварин.

      Наприклад, 6 квітня стало відомо, що у тигра в зоопарку Нью-Йорка виявили коронавірус. А трохи раніше, 4 квітня, з'явилася інформація, що в китайському Ухані COVID-19 виявили у безпритульних котів.

      Так, ці тварини, скоріше за все, вірус отримали від людини. Але жодної гарантії на 100%, мовляв, ніхто не дасть, що зворотний процес неможливий. 

      Ветеринари також застерігають: вірус може триматися на хутрі тварин так само, як і на інших поверхнях. А отже – краще вберегтися та уникнути навіть ймовірності інфікування.

      Чи можуть домашні улюбленці заразити людину коронавірусом – детально у матеріалі 24 каналу.

      Коти
      Коронавірус і домашні тварини: що слід знати / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Велика Британія Здоров'я Коронавірус COVID-19 Світ тварин
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