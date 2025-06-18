Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Чему украинцы могут поучиться у Израиля

Андрей Коваленко отметил, что не является сторонником сравнения украинцев с израильтянами. Однако, по мнению главы ЦПД, Украине нужно сделать то, что их нация прошла от момента создания страны – жизни с пониманием, что вокруг враги.

Россия планирует воевать дальше. И нам нужно принять то, что стране возможно придется жить в войне разных интенсивностей в течение следующих лет,

– указал он.

Коваленко добавил, что Украина хочет мира и готова прекратить огонь, однако враг этого не хочет. Если давления партнеров недостаточно и враг продолжает воевать, то наша задача – бить больно везде, лишать врага возможностей.

"Вот такая реальность. Если врага дожмут – войну возможно прекратить. Но "коллективная лубянка", что правит Россией, пока не видит реалистичного завершения войны", – указал Коваленко.

В то же время глава ЦПД добавил, что эта "лубянка" не вечна. Он сравнил ее с партийной системой времен СССР со старыми генсеками. Не вечен и режим аятолл в Иране, если подойти к его уничтожению ювелирно.

По его словам, из вариантов остается постоянно ожидать чуда и разочаровываться, или же принять ситуацию, бороться и жить дальше – так, как реальность приняло израильское общество.

К слову, ранее Андрей Коваленко сравнил цель России и Ирана. Он отметил, что Москва стремится уничтожить Украину, а Тегеран – Израиль.