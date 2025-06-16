Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПИ Андрея Коваленко.
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Похожая цель России и Ирана
Коваленко подчеркнул, что Россия хочет уничтожить украинское государство и получить подконтрольную Москве территорию. А Иран хочет уничтожить Израиль и расширить зону влияния на Ближнем Востоке.
Коваленко отметил, что Россия также поддерживает ядерную программу Ирана, а тот помогал стране-агрессору оружием против Украины.
В данной ситуации как Украина, так и Израиль должны выиграть, чтобы выжить. И в интересах демократий, чтобы Украина и Израиль выиграли,
– подчеркнул Коваленко.
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К слову, лидер Франции Эммануэль Макрон отверг идею Дональда Трампа относительно посредничества Владимира Путина между Израилем и Ираном. Французский лидер считает, что у России нет достаточно авторитета для соответствующих посреднических усилий.