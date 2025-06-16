Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПИ Андрея Коваленко.

Смотрите также Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами: что известно на данный момент

Похожая цель России и Ирана

Коваленко подчеркнул, что Россия хочет уничтожить украинское государство и получить подконтрольную Москве территорию. А Иран хочет уничтожить Израиль и расширить зону влияния на Ближнем Востоке.

Коваленко отметил, что Россия также поддерживает ядерную программу Ирана, а тот помогал стране-агрессору оружием против Украины.

В данной ситуации как Украина, так и Израиль должны выиграть, чтобы выжить. И в интересах демократий, чтобы Украина и Израиль выиграли,

– подчеркнул Коваленко.

Смотрите также Ночью Иран нанес новый мощный удар по Израилю: какие последствия

К слову, лидер Франции Эммануэль Макрон отверг идею Дональда Трампа относительно посредничества Владимира Путина между Израилем и Ираном. Французский лидер считает, что у России нет достаточно авторитета для соответствующих посреднических усилий.